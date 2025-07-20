اليابانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

MENAFN - Al-Bayan) بدأ الناخبون اليابانيون اليوم الأحد بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إقبال قياسي على التصويت المبكر، حيث يتنافس أكثر من 500 مرشح على 125 مقعداً.

وشهدت الانتخابات الحالية مشاركة أكثر من 21 مليون ناخب في التصويت المبكر، وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي الناخبين المسجلين، وبزيادة لافتة قدرها 5 ملايين شخص عن انتخابات ما قبل ثلاث سنوات، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وفتحت أكثر من 44 ألف مركز اقتراع أبوابها في جميع أنحاء البلاد منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الثامنة مساء.

يذكر أن مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني يتكون من 248 مقعدا، ويتم انتخاب نصف أعضائه كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية المجلس التشريعي.