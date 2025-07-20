الأردن يشارك في المعرض التعليمي الدولي بأربيل لتعزيز السياحة التعليمية

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الأردن يشارك في المعرض التعليمي الدولي بأربيل لتعزيز السياحة التعليمية
(MENAFN- Jordan News Agency) أربيل 20 تموز (بترا) – انطلقت في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق فعاليات المعرض التعليمي الدولي الثامن (EDEX)، المتخصص بالسياحة التعليمية، بمشاركة أردنية فاعلة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب 14 جامعة أردنية رسمية وخاصة، بينها أكاديميات متخصصة في الطيران والطهي والسياحة.
ويستمر المعرض الذي بدأ أمس السبت حتى نهاية اليوم الأحد، حيث افتُتح برعاية محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بحضور القنصل الأردني العام في أربيل، فؤاد المجالي، الذي تجول بين أجنحة الجامعات الأردنية المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام (2023–2027)، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء، بهدف دعم وتعزيز السياحة التعليمية وزيادة أعداد الطلبة الوافدين إلى مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
وتُعد الشراكة بين وزارة التعليم العالي والهيئة شراكة استراتيجية تسعى لدعم الجهود الترويجية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تشارك الوزارة والجامعات الأردنية في عدد من المعارض التعليمية خلال عام 2025.
وتأتي المشاركة الحالية في أعقاب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة المشاركة في ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني (أربيل–2024)، الذي عُقد في أيار الماضي، وشهد توقيع اتفاقيات تعاون أكاديمي مع جامعات كردستانية في أربيل والسليمانية ودهوك.
كما سبقتها زيارة رسمية في أيار 2025، ضمّت وفداً من وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة، بالتنسيق مع القنصلية الأردنية العامة في أربيل، التقى خلالها مسؤولين في وزارتي التربية والتعليم العالي في الإقليم، وقام بجولات ميدانية في عدد من المدارس، بهدف الترويج للدراسة في الأردن.
ويستمر المعرض الذي بدأ أمس السبت حتى نهاية اليوم الأحد، حيث افتُتح برعاية محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بحضور القنصل الأردني العام في أربيل، فؤاد المجالي، الذي تجول بين أجنحة الجامعات الأردنية المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام (2023–2027)، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء، بهدف دعم وتعزيز السياحة التعليمية وزيادة أعداد الطلبة الوافدين إلى مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
وتُعد الشراكة بين وزارة التعليم العالي والهيئة شراكة استراتيجية تسعى لدعم الجهود الترويجية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تشارك الوزارة والجامعات الأردنية في عدد من المعارض التعليمية خلال عام 2025.
وتأتي المشاركة الحالية في أعقاب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة المشاركة في ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني (أربيل–2024)، الذي عُقد في أيار الماضي، وشهد توقيع اتفاقيات تعاون أكاديمي مع جامعات كردستانية في أربيل والسليمانية ودهوك.
كما سبقتها زيارة رسمية في أيار 2025، ضمّت وفداً من وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة، بالتنسيق مع القنصلية الأردنية العامة في أربيل، التقى خلالها مسؤولين في وزارتي التربية والتعليم العالي في الإقليم، وقام بجولات ميدانية في عدد من المدارس، بهدف الترويج للدراسة في الأردن.
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