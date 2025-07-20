الأردن يشارك في المعرض التعليمي الدولي بأربيل لتعزيز السياحة التعليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

أربيل 20 تموز (بترا) – انطلقت في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق فعاليات المعرض التعليمي الدولي الثامن (EDEX)، المتخصص بالسياحة التعليمية، بمشاركة أردنية فاعلة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب 14 جامعة أردنية رسمية وخاصة، بينها أكاديميات متخصصة في الطيران والطهي والسياحة.ويستمر المعرض الذي بدأ أمس السبت حتى نهاية اليوم الأحد، حيث افتُتح برعاية محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بحضور القنصل الأردني العام في أربيل، فؤاد المجالي، الذي تجول بين أجنحة الجامعات الأردنية المشاركة.وتأتي هذه المشاركة في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام (2023–2027)، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء، بهدف دعم وتعزيز السياحة التعليمية وزيادة أعداد الطلبة الوافدين إلى مؤسسات التعليم العالي الأردنية.وتُعد الشراكة بين وزارة التعليم العالي والهيئة شراكة استراتيجية تسعى لدعم الجهود الترويجية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تشارك الوزارة والجامعات الأردنية في عدد من المعارض التعليمية خلال عام 2025.وتأتي المشاركة الحالية في أعقاب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة المشاركة في ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني (أربيل–2024)، الذي عُقد في أيار الماضي، وشهد توقيع اتفاقيات تعاون أكاديمي مع جامعات كردستانية في أربيل والسليمانية ودهوك.كما سبقتها زيارة رسمية في أيار 2025، ضمّت وفداً من وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة، بالتنسيق مع القنصلية الأردنية العامة في أربيل، التقى خلالها مسؤولين في وزارتي التربية والتعليم العالي في الإقليم، وقام بجولات ميدانية في عدد من المدارس، بهدف الترويج للدراسة في الأردن.