وفاة ثلاثينية دهسا في الأغوار الشمالية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وفاة ثلاثينية دهسا في الأغوار الشمالية
(MENAFN- Jordan News Agency) اربد 20 تموز (بترا) - توفيت شابة (30 عاما)، اليوم الأحد، إثر تعرضها للدهس من قبل حافلة في منطقة الزمالية بلواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، الدكتور أسامة أبو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إسعاف الشابة إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى وأجرت الطواقم الطبية المختصة الإجراءات الطبية اللازمة إلا أنها وصلت متوفية، وجرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، الدكتور أسامة أبو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إسعاف الشابة إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى وأجرت الطواقم الطبية المختصة الإجراءات الطبية اللازمة إلا أنها وصلت متوفية، وجرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"بايمنتولوجي" للمدفوعات تفتتح مقراً رئيسياً في دبي لتوسيع عملياتها في المنطقة
رسوم ترامب تعود من جديد.. فهل يتراجع كعادته؟
ممثل باب الحارة ينام على الطريق ويبيع الحلوى بعد ان خسر كل شيء
17.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
الحكومة السورية تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في السويداء
بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الأمير النائم