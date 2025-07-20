وفاة ثلاثينية دهسا في الأغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 20 تموز (بترا) - توفيت شابة (30 عاما)، اليوم الأحد، إثر تعرضها للدهس من قبل حافلة في منطقة الزمالية بلواء الأغوار الشمالية.وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، الدكتور أسامة أبو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إسعاف الشابة إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى وأجرت الطواقم الطبية المختصة الإجراءات الطبية اللازمة إلا أنها وصلت متوفية، وجرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.