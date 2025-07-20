نادي حمادة الرياضي ينتخب هيئة إدارية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تموز (بترا) - انتخبت الهيئة العامة لنادي حمادة الرياضي والثقافي والاجتماعي، الهيئة الإدارية الجديدة التي ستتولى إدارة العمل خلال الفترة المقبلة.وأقرت الهيئة العامة، خلال اجتماعها العادي، التقريرين المالي والإداري عن أعمال النادي للعام الماضي.وخلال اجتماع الهيئة العامة تم عرض أهم الأنشطة والبرامج التي نفذها النادي خلال الفترة الماضية، بما يعكس جهود النادي في خدمة أعضائه والمجتمع المحلي.وبحسب بيان صادر عن النادي اليوم الاحد، عقد الاجتماع في مقر النادي، بحضور رئيس قسم الأندية في مديرية شباب العاصمة محمود الكيلاني، حيث تم استعراض خطة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي.كما تم خلال الاجتماع إجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة للدورة المقبلة.وعقدت الهيئة الإدارية المنتخبة اجتماعها الأول، وتم خلاله توزيع المناصب الإدارية على النحو التالي: مصطفى حمادة رئيسا للنادي، رائد حمادة نائبا للرئيس، حمزة حسن مريش أمينا للسر، مراد أبو دية أمينا للصندوق، وعضوية كل من هبة الصباغ، عمر عبد العزيز، جعفر خلاد، محمود حمادة، والمعتز بالله حمادة.وأكدت الهيئة الإدارية الجديدة حرصها على تطوير أنشطة النادي الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع المحلي، خصوصًا في مجال تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في مختلف المجالات.وشددت الهيئة على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق، ومواكبة تطلعات أعضاء الهيئة العامة ورواد النادي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج نوعية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.يشار إلى أن نادي حمادة الرياضي، يُعد مركزًا للنشاطات الرياضية، الثقافية، والاجتماعية، ويضم فرقًا في كرة القدم، رياضة السيارات، وكرة الطاولة للسيدات، ولا يقتصر دوره على تنظيم الأنشطة الرياضية فحسب، بل يساهم أيضًا في تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى الشباب من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات.