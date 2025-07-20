نادي حمادة الرياضي ينتخب هيئة إدارية جديدة

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نادي حمادة الرياضي ينتخب هيئة إدارية جديدة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 20 تموز (بترا) - انتخبت الهيئة العامة لنادي حمادة الرياضي والثقافي والاجتماعي، الهيئة الإدارية الجديدة التي ستتولى إدارة العمل خلال الفترة المقبلة.
وأقرت الهيئة العامة، خلال اجتماعها العادي، التقريرين المالي والإداري عن أعمال النادي للعام الماضي.
وخلال اجتماع الهيئة العامة تم عرض أهم الأنشطة والبرامج التي نفذها النادي خلال الفترة الماضية، بما يعكس جهود النادي في خدمة أعضائه والمجتمع المحلي.
وبحسب بيان صادر عن النادي اليوم الاحد، عقد الاجتماع في مقر النادي، بحضور رئيس قسم الأندية في مديرية شباب العاصمة محمود الكيلاني، حيث تم استعراض خطة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي.
كما تم خلال الاجتماع إجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة للدورة المقبلة.
وعقدت الهيئة الإدارية المنتخبة اجتماعها الأول، وتم خلاله توزيع المناصب الإدارية على النحو التالي: مصطفى حمادة رئيسا للنادي، رائد حمادة نائبا للرئيس، حمزة حسن مريش أمينا للسر، مراد أبو دية أمينا للصندوق، وعضوية كل من هبة الصباغ، عمر عبد العزيز، جعفر خلاد، محمود حمادة، والمعتز بالله حمادة.
وأكدت الهيئة الإدارية الجديدة حرصها على تطوير أنشطة النادي الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع المحلي، خصوصًا في مجال تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في مختلف المجالات.
وشددت الهيئة على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق، ومواكبة تطلعات أعضاء الهيئة العامة ورواد النادي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج نوعية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
يشار إلى أن نادي حمادة الرياضي، يُعد مركزًا للنشاطات الرياضية، الثقافية، والاجتماعية، ويضم فرقًا في كرة القدم، رياضة السيارات، وكرة الطاولة للسيدات، ولا يقتصر دوره على تنظيم الأنشطة الرياضية فحسب، بل يساهم أيضًا في تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى الشباب من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات.
وأقرت الهيئة العامة، خلال اجتماعها العادي، التقريرين المالي والإداري عن أعمال النادي للعام الماضي.
وخلال اجتماع الهيئة العامة تم عرض أهم الأنشطة والبرامج التي نفذها النادي خلال الفترة الماضية، بما يعكس جهود النادي في خدمة أعضائه والمجتمع المحلي.
وبحسب بيان صادر عن النادي اليوم الاحد، عقد الاجتماع في مقر النادي، بحضور رئيس قسم الأندية في مديرية شباب العاصمة محمود الكيلاني، حيث تم استعراض خطة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي.
كما تم خلال الاجتماع إجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة للدورة المقبلة.
وعقدت الهيئة الإدارية المنتخبة اجتماعها الأول، وتم خلاله توزيع المناصب الإدارية على النحو التالي: مصطفى حمادة رئيسا للنادي، رائد حمادة نائبا للرئيس، حمزة حسن مريش أمينا للسر، مراد أبو دية أمينا للصندوق، وعضوية كل من هبة الصباغ، عمر عبد العزيز، جعفر خلاد، محمود حمادة، والمعتز بالله حمادة.
وأكدت الهيئة الإدارية الجديدة حرصها على تطوير أنشطة النادي الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع المحلي، خصوصًا في مجال تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في مختلف المجالات.
وشددت الهيئة على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق، ومواكبة تطلعات أعضاء الهيئة العامة ورواد النادي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج نوعية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
يشار إلى أن نادي حمادة الرياضي، يُعد مركزًا للنشاطات الرياضية، الثقافية، والاجتماعية، ويضم فرقًا في كرة القدم، رياضة السيارات، وكرة الطاولة للسيدات، ولا يقتصر دوره على تنظيم الأنشطة الرياضية فحسب، بل يساهم أيضًا في تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى الشباب من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات.
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