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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

2025-07-20 05:08:06
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 20 تموز (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه.
وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى، وضرورة إعماره، من اجل إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين المتزمتين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

MENAFN20072025000117011021ID1109822869

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