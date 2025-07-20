منتخب الناشئين يفتتح مشاركته في بطولة غرب آسيا بلقاء سوريا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تموز (بترا)- يستهل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما مشواره في بطولة غرب آسيا لكرة السلة، مساء اليوم الأحد، بمواجهة مع المنتخب السوري، على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

ويسعى منتخب الناشئين إلى تحقيق انطلاقة مثالية في البطولة، تعكس جاهزيته الفنية والبدنية، وسط روح عالية وإصرار من اللاعبين على تمثيل الأردن بأفضل صورة ممكنة، في ظل حضور جماهيري مرتقب ومساندة رسمية للمنتخب.

وأكد الجهاز الفني أن مواجهة الافتتاح تشكل محطة مفصلية في مشوار المنتخب، داعيا جماهير السلة الأردنية للحضور والمؤازرة، خاصة مع فتح أبواب الدخول مجانا أمام الجمهور.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن البث المباشر للمباراة سيكون متاحا عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الأردني لكرة السلة على فيسبوك، ما يتيح الفرصة لعشاق اللعبة لمتابعة تفاصيل اللقاء ودعم نجوم المستقبل.

وتعد البطولة إحدى المحطات المهمة لتجهيز اللاعبين للبطولات الآسيوية المقبلة، وتشهد مشاركة منتخبات بارزة من دول المنطقة.

--(بترا)

ع ح/أ م / س س

20/07/2025 10:27:24