منتخب الناشئين يفتتح مشاركته في بطولة غرب آسيا بلقاء سوريا

منتخب الناشئين يفتتح مشاركته في بطولة غرب آسيا بلقاء سوريا
عمان 20 تموز (بترا)- يستهل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما مشواره في بطولة غرب آسيا لكرة السلة، مساء اليوم الأحد، بمواجهة مع المنتخب السوري، على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
ويسعى منتخب الناشئين إلى تحقيق انطلاقة مثالية في البطولة، تعكس جاهزيته الفنية والبدنية، وسط روح عالية وإصرار من اللاعبين على تمثيل الأردن بأفضل صورة ممكنة، في ظل حضور جماهيري مرتقب ومساندة رسمية للمنتخب.
وأكد الجهاز الفني أن مواجهة الافتتاح تشكل محطة مفصلية في مشوار المنتخب، داعيا جماهير السلة الأردنية للحضور والمؤازرة، خاصة مع فتح أبواب الدخول مجانا أمام الجمهور.
وأعلنت اللجنة المنظمة أن البث المباشر للمباراة سيكون متاحا عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الأردني لكرة السلة على فيسبوك، ما يتيح الفرصة لعشاق اللعبة لمتابعة تفاصيل اللقاء ودعم نجوم المستقبل.
وتعد البطولة إحدى المحطات المهمة لتجهيز اللاعبين للبطولات الآسيوية المقبلة، وتشهد مشاركة منتخبات بارزة من دول المنطقة.
--(بترا)
ع ح/أ م / س س
20/07/2025 10:27:24
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