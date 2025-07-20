فيتنام: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق القارب السياحي إلى 38 شخصًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تموز (بترا)- ارتفع عدد قتلى حادث قارب سياحي في خليج "هالونج" في فيتنام إلى 38 شخصا على الأقل، فيما ما يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ البحث عن ناجين، مع الاستعداد لاقتراب الإعصار (ويبا).

وبحسب وكالة الأنباء الفيتنامية، أعلنت السلطات اليوم الأحد، العثور على 3 جثث أخرى في أعقاب غرق القارب تعود لأفراد الطاقم، كانوا محتجزين داخل المقصورة، فيما يوجد 8 أطفال بين الوفيات المؤكدة.

وكان القارب الذي يقل 48 سائحا و5 من أفراد الطاقم، قد انقلب بسب رياح قوية بعد ظهر أمس السبت، أثناء جولة في خليج "هالونج"، حيث حشدت السلطات 323 فردا لعملية الإنقاذ، بمن فيهم حرس الحدود والبحرية والشرطة وسلطات الموانئ.

ويعد خليج "هالونج"، أحد مواقع التراث العالمي لـ "اليونسكو" والممتد على مساحة تزيد عن 1500 كيلومتر مربع، وتنتشر فيه نحو ألفي جزيرة، ويعتبر أحد أشهر الوجهات السياحية في فيتنام، ويجذب ملايين الزوار كل عام.

يذكر أنه من المتوقع أن يصل إعصار (ويبا)، وهو الإعصار الثالث الذي يضرب بحر الصين الجنوبي هذا العام، إلى اليابسة على طول الساحل الشمالي لفيتنام هذا الأسبوع

--(بترا)

رصد/رس/أ م / س س

20/07/2025 10:31:06