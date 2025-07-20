فيتنام: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق القارب السياحي إلى 38 شخصًا

فيتنام: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق القارب السياحي إلى 38 شخصًا
عمان 20 تموز (بترا)- ارتفع عدد قتلى حادث قارب سياحي في خليج "هالونج" في فيتنام إلى 38 شخصا على الأقل، فيما ما يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ البحث عن ناجين، مع الاستعداد لاقتراب الإعصار (ويبا).
وبحسب وكالة الأنباء الفيتنامية، أعلنت السلطات اليوم الأحد، العثور على 3 جثث أخرى في أعقاب غرق القارب تعود لأفراد الطاقم، كانوا محتجزين داخل المقصورة، فيما يوجد 8 أطفال بين الوفيات المؤكدة.
وكان القارب الذي يقل 48 سائحا و5 من أفراد الطاقم، قد انقلب بسب رياح قوية بعد ظهر أمس السبت، أثناء جولة في خليج "هالونج"، حيث حشدت السلطات 323 فردا لعملية الإنقاذ، بمن فيهم حرس الحدود والبحرية والشرطة وسلطات الموانئ.
ويعد خليج "هالونج"، أحد مواقع التراث العالمي لـ "اليونسكو" والممتد على مساحة تزيد عن 1500 كيلومتر مربع، وتنتشر فيه نحو ألفي جزيرة، ويعتبر أحد أشهر الوجهات السياحية في فيتنام، ويجذب ملايين الزوار كل عام.
يذكر أنه من المتوقع أن يصل إعصار (ويبا)، وهو الإعصار الثالث الذي يضرب بحر الصين الجنوبي هذا العام، إلى اليابسة على طول الساحل الشمالي لفيتنام هذا الأسبوع
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
20/07/2025 10:31:06
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