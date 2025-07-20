كوريا الجنوبية :مصرع 10 أشخاص وفقدان 9 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة

كوريا الجنوبية :مصرع 10 أشخاص وفقدان 9 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة
عمان 20 تموز (بترا)- لقي 10 أشخاص مصرعهم وفقد 9 آخرون، بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها كوريا الجنوبية اليوم الأحد.
وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية والسلامة ووكالة الإطفاء الوطنية أن الأمطار الغزيرة أدت إلى إجلاء 12921 شخصا من 14 مدينة حضرية وإقليما، و86 مدينة وبلدة، وما تزال أعمال الإنقاذ جارية، ويرجح المزيد من الخسائر البشرية.
وتم الإبلاغ عن 1920 حالة تلف للممتلكات العامة، و2234 حالة تلف للممتلكات الخاصة.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
20/07/2025 10:30:03
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