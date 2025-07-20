كوريا الجنوبية :مصرع 10 أشخاص وفقدان 9 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تموز (بترا)- لقي 10 أشخاص مصرعهم وفقد 9 آخرون، بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها كوريا الجنوبية اليوم الأحد.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية والسلامة ووكالة الإطفاء الوطنية أن الأمطار الغزيرة أدت إلى إجلاء 12921 شخصا من 14 مدينة حضرية وإقليما، و86 مدينة وبلدة، وما تزال أعمال الإنقاذ جارية، ويرجح المزيد من الخسائر البشرية.

وتم الإبلاغ عن 1920 حالة تلف للممتلكات العامة، و2234 حالة تلف للممتلكات الخاصة.

--(بترا)

رصد/رس/أ م / س س

20/07/2025 10:30:03