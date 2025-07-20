القضاء الشرطي يحقق بوفاة شخص بعد إسعافه من مديرية شرطة الرمثا للمستشفى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تموز (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ مدير الأمن العام أوعز إلى مدير القضاء الشرطي بالتحقيق في وفاة أحد الأشخاص الموقوفين إثر قضية تحقيقية بعد إسعافه من مديرية شرطة الرمثا للمستشفى لأكثر من مرّة.

وأضاف الناطق الإعلامي، إنّ الشخص كان قد أرسل إلى المستشفى بعد القبض عليه أمس، حيث جرى الكشف عليه واعطي تقريرا بحالة حسنة والخروج من المستشفى، ليتم إعادته إلى مديرية الشرطة، ليعاد إرساله مرّة أخرى إلى المستشفى بعد ذلك إثر شكوى من أوجاع في البطن وأُجريت له الفحوص الطبّية وأخرج من المستشفى وأُعيد للمديرية، حيث ساءت حالته بعد ذلك وأُسعف إلى المستشفى إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

--(بترا)

ل م/أ م

20/07/2025 10:30:15