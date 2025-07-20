القضاء الشرطي يحقق بوفاة شخص بعد إسعافه من مديرية شرطة الرمثا للمستشفى

القضاء الشرطي يحقق بوفاة شخص بعد إسعافه من مديرية شرطة الرمثا للمستشفى
عمان 20 تموز (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ مدير الأمن العام أوعز إلى مدير القضاء الشرطي بالتحقيق في وفاة أحد الأشخاص الموقوفين إثر قضية تحقيقية بعد إسعافه من مديرية شرطة الرمثا للمستشفى لأكثر من مرّة.
وأضاف الناطق الإعلامي، إنّ الشخص كان قد أرسل إلى المستشفى بعد القبض عليه أمس، حيث جرى الكشف عليه واعطي تقريرا بحالة حسنة والخروج من المستشفى، ليتم إعادته إلى مديرية الشرطة، ليعاد إرساله مرّة أخرى إلى المستشفى بعد ذلك إثر شكوى من أوجاع في البطن وأُجريت له الفحوص الطبّية وأخرج من المستشفى وأُعيد للمديرية، حيث ساءت حالته بعد ذلك وأُسعف إلى المستشفى إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.
--(بترا)
ل م/أ م
20/07/2025 10:30:15
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