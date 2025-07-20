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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق وسط قطاع غزة

2025-07-20 05:06:38
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة لعدة أحياء من المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح وسط قطاع غزة .

ودعا جيش الاحتلال، جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، تحديدًا في البلوكات 130، 132 حتى 134، 136 حتى 139، و2351، إلى إخلاء المنطقة فورًا والتوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي.

وأشار إلى أن قواته "تواصل العمل بقوة لتدمير البنى التحتية التابعة للفصائل المسلحة"، مؤكداً توسيع العمليات العسكرية لتشمل مناطق لم يتم العمل فيها مسبقًا.

MENAFN20072025000205011050ID1109822855

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