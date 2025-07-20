جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق وسط قطاع غزة
ودعا جيش الاحتلال، جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، تحديدًا في البلوكات 130، 132 حتى 134، 136 حتى 139، و2351، إلى إخلاء المنطقة فورًا والتوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي.
وأشار إلى أن قواته "تواصل العمل بقوة لتدمير البنى التحتية التابعة للفصائل المسلحة"، مؤكداً توسيع العمليات العسكرية لتشمل مناطق لم يتم العمل فيها مسبقًا.
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