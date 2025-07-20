اسكتلندا تحث رئيس الوزراء البريطاني على التعاون لإنقاذ أطفال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن / PNN - حثت اسكتلندا رئيس الوزراء البريطاني على التواصل معها من أجل إجلاء الأطفال المصابين في غزة وإنقاذهم من الموت.

وكتب الوزير الأول في اسكتلندا جون سويني إلى كير ستارمر في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إن اسكتلندا“مستعدة” لاستقبال بعض من ألفي طفل في غزة أصيبوا بجروح جراء القصف الإسرائيلي للمنطقة، لتلقي العلاج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

لكن سويني قال إنه لم يتلق أي رد من ستارمر.

وفي بيان لوكالة بي إيه ميديا البريطانية، قال سويني:“إنه لأمر محزن للغاية أن الحكومة البريطانية رفضت حتى الآن الدخول في حوار بشأن الإجلاء الطبي للأطفال في غزة الذين، بدون رعاية طبية مناسبة، سيتركون ليموتوا”.

وتابع:“هذا هو الواقع الحقيقي للحياة في غزة تحت القصف والحصار الإسرائيلي”.

وأضاف:“نظام الرعاية الصحية في غزة على وشك الانهيار التام، حيث يعمل الجراحون ليلا ونهارا تحت نيران المدفعية، مع إمدادات غير كافية وغالبا بدون كهرباء”.

وقال:“نعلم أن العديد من المستشفيات قد تم استهدافها وتدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف سويني أن اسكتلندا مستعدة“للقيام بما هو مطلوب لإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال”.

وجاءت دعوته الأولية بعد اجتماع مع منظمة يونيسف الخيرية للأطفال، مما دفعه لإعلان“سباق مع الزمن” لمساعدة الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وقال:“لكن لا يمكننا فعل ذلك بدون دعم حكومة حزب العمال لإخراج الأطفال عبر نظام التأشيرات البريطاني وإدخالهم إلى اسكتلندا”.

وتابع:“أحث رئيس الوزراء على التواصل العاجل مع الحكومة الاسكتلندية بشأن هذه القضية حتى نتمكن من إنقاذ أكبر عدد ممكن من أرواح الصغار”.