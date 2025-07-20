اسكتلندا تحث رئيس الوزراء البريطاني على التعاون لإنقاذ أطفال غزة

اسكتلندا تحث رئيس الوزراء البريطاني على التعاون لإنقاذ أطفال غزة
وكتب الوزير الأول في اسكتلندا جون سويني إلى كير ستارمر في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إن اسكتلندا“مستعدة” لاستقبال بعض من ألفي طفل في غزة أصيبوا بجروح جراء القصف الإسرائيلي للمنطقة، لتلقي العلاج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
لكن سويني قال إنه لم يتلق أي رد من ستارمر.
وفي بيان لوكالة بي إيه ميديا البريطانية، قال سويني:“إنه لأمر محزن للغاية أن الحكومة البريطانية رفضت حتى الآن الدخول في حوار بشأن الإجلاء الطبي للأطفال في غزة الذين، بدون رعاية طبية مناسبة، سيتركون ليموتوا”.
وتابع:“هذا هو الواقع الحقيقي للحياة في غزة تحت القصف والحصار الإسرائيلي”.
وأضاف:“نظام الرعاية الصحية في غزة على وشك الانهيار التام، حيث يعمل الجراحون ليلا ونهارا تحت نيران المدفعية، مع إمدادات غير كافية وغالبا بدون كهرباء”.
وقال:“نعلم أن العديد من المستشفيات قد تم استهدافها وتدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف سويني أن اسكتلندا مستعدة“للقيام بما هو مطلوب لإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال”.
وجاءت دعوته الأولية بعد اجتماع مع منظمة يونيسف الخيرية للأطفال، مما دفعه لإعلان“سباق مع الزمن” لمساعدة الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.
وقال:“لكن لا يمكننا فعل ذلك بدون دعم حكومة حزب العمال لإخراج الأطفال عبر نظام التأشيرات البريطاني وإدخالهم إلى اسكتلندا”.
وتابع:“أحث رئيس الوزراء على التواصل العاجل مع الحكومة الاسكتلندية بشأن هذه القضية حتى نتمكن من إنقاذ أكبر عدد ممكن من أرواح الصغار”.
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