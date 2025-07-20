الحل الجذري لأزمة الجسور من الجانب الإسرائيلي بقلم : الدكتور نبيل كوكالي

MENAFN - Palestine News Network ) أزمة معبر الكرامة، التي تمثل نموذجًا واضحًا لحالة المعاناة الفلسطينية اليومية، لا يمكن فصلها عن السياسات الإسرائيلية التي تستهدف خنق الحياة المدنية للفلسطينيين والتحكم في تفاصيلها. القرار الإسرائيلي بتقليص ساعات عمل الجسور، وعلى رأسها معبر الكرامة، من 24 ساعة يوميًا إلى أقل من 6 ساعات، لم يكن مجرد إجراء فني، بل يعكس خطة ممنهجة لفرض الإذلال وتقويض حرية التنقل باعتبارها أحد أبرز مظاهر السيادة والكرامة الإنسانية.

وقد تكرّر هذا النمط من الإجراءات خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، ثم مع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة الهجوم الإسرائيلي على إيران. في كل مرة، تُتّخذ قرارات بتقليص ساعات العمل، دون إنذار أو تنسيق حقيقي مع الجانبين الفلسطيني أو الأردني، ما يؤدي إلى تكدس آلاف المسافرين وتفجّر أزمات إنسانية خانقة.

الحل الجذري: إعادة تشغيل الجسور 24 ساعة يوميًا

إن الحل الجذري لأزمة الجسور – وفي مقدمتها معبر الكرامة – يتمثل بإعادة العمل بنظام التشغيل الكامل 24/7، دون قيود مصطنعة أو ذرائع أمنية تُستخدم لتبرير التعطيل. فالجسر ليس منشأة عسكرية، بل شريان حياة حيوي لملايين الفلسطينيين، بمن فيهم الطلاب والمرضى والعمال والعائلات، وأي مساس بحرية تنقلهم هو انتهاك فاضح لحقوق الإنسان الأساسية.

ومن هنا، فإن مسؤولية الحل لا تقع فقط على عاتق الجانبين الفلسطيني أو الأردني، بل يجب أن تكون أولوية دولية وحقوقية. يجب على المجتمع الدولي، منظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ممارسة ضغط دبلوماسي فاعل على الحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح الجسر طوال اليوم، على غرار أي معبر حدودي سيادي محترم.

إن عودة الجسر للعمل 24 ساعة يوميًا ليست مطلبًا إجرائيًا، بل نداء كرامة وعدالة. فالمعاناة التي يتكبدها الفلسطينيون عند كل محاولة عبور، لا يمكن معالجتها بتصريحات أو إجراءات جزئية، بل تحتاج إلى تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين كمواطنين أصحاب حقوق، لا مجرد“رعايا” يتم التحكم بحركتهم بمزاج أمني أو حساب سياسي.

باختصار، إذا لم يتم إعادة الجسور للعمل على مدار الساعة، فلن تكون هناك نهاية حقيقية للأزمة، وستظل كل الحلول الأخرى مجرّد "ترقيع إداري" يُخفي أزمة سياسية أعمق. المطلوب اليوم موقف سياسي صارم وإرادة دولية حازمة تضع حدًا لاستخدام الجسور كأدوات قمع جماعي.