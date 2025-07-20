روبيو يطالب الحكومة السورية بمنع“الجهاديين” من الوصول إلى جنوب البلاد

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن: طالب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، السبت، الحكومة السورية بمنع وصول“الجهاديين” إلى جنوب البلاد، الذي شهد مواجهات طائفية دامية خلال الأسبوع الماضي.

وقال روبيو، في بيان على منصة“إكس”:“إذا كانت السلطات في دمشق تريد الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية ،فيجب عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة من خلال استخدام قواتها الأمنية لمنع تنظيم“الدولة الإسلامية” وأي جهاديين عنيفين آخرين من دخول المنطقة وارتكاب مجازر”.

وكانت المواجهات الطائفية بين مقاتلين من العشائر والدروز في معقل الطائفة الدرزية بمحافظة السويداء قد استدعت تدخل الحكومة السورية، التي يقودها إسلاميون، إلى جانب إسرائيل وقبائل مسلحة أخرى.

وسعت مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة إلى تجنّب المزيد من التدخل العسكري الإسرائيلي، مع موافقة القوات السورية على الانسحاب من المنطقة.

وأضاف روبيو:“ظلت الولايات المتحدة منخرطة بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية مع إسرائيل والأردن والسلطات في دمشق بشأن التطورات المروّعة والخطيرة في جنوب سوريا”.

ودعا روبيو الحكومة السورية إلى“محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها”.

وكان تنظيم“الدولة الإسلامية” قد سيطر عام 2011 على مساحات شاسعة من الأراضي السورية والعراقية، معلنًا في عام 2014 إقامة“خلافة” عابرة للحدود، قبل أن يُمنى بالهزيمة عام 2019 على يد قوات كردية مدعومة من تحالف دولي.

لكن الجهاديين حافظوا على وجودهم، خاصة في الصحراء السورية الشاسعة.

وأسفرت المعارك بين الدروز والبدو عن مقتل 940 شخصًا خلال سبعة أيام، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشمل الحصيلة 326 مقاتلًا درزيًا و262 مدنيًا درزيًا، بينهم 165 أُعدموا ميدانيًا، بحسب المرصد.

وأحصى المرصد أيضًا مقتل 312 من أفراد الأمن الحكومي و21 من البدو السنة ضمن الحصيلة.