الشرطة الألمانية توقف محتجين مؤيدين لفلسطين وسط برلين

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/ PNN - أوقفت الشرطة الألمانية، السبت، عددا من المتظاهرين خلال مظاهرة نظمت في العاصمة برلين دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وشارك مئات المتظاهرين في التجمع الذي أقيم في ميدان برايتشايد وسط برلين، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات من قبيل: "أوقفوا تجويع غزة"، و"إبادة لا تبرر إبادة"، و"صمتكم يقتل"، و"إسرائيل ارتكبت أكبر مجزرة بحق الأطفال في التاريخ".

وردد المشاركون هتافات منددة بالسياسة الإسرائيلية ودعم الحكومة الألمانية لتل أبيب، من بينها: "الحرية لفلسطين"، و"إسرائيل إرهابية"، و"إسرائيل تقتل الأطفال"، و"ارفعوا أيديكم عن سوريا وغزة".

ولفت بعض المحتجين الأنظار إلى المجاعة التي يعانيها سكان قطاع غزة، من خلال حمل رغيف خبز وأكياس دقيق فارغة وأوانٍ خالية، في إشارة رمزية إلى انعدام المواد الغذائية الأساسية في غزة.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط موقع المظاهرة، ونفذت عمليات توقيف بحق عدد من المشاركين.

وفي المقابل، حاولت مجموعة مؤيدة لإسرائيل استفزاز المتظاهرين الفلسطينيين، من خلال رفع الأعلام الإسرائيلية في المنطقة القريبة من مكان التجمع.

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين بسبب نقص الغذاء والدواء ارتفع أيضا إلى 620 شخصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن 650 ألف طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، فيما تواجه نحو 60 ألف سيدة حامل خطرا حقيقيا جراء انعدام الغذاء والرعاية الصحية اللازمة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.