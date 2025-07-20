لجنة المتابعة: الاعتداء الخطير على النائب عودة يحمل أبعادا خطيرة على كل أبناء شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل -PNN- حمّلت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، "مسؤولية الاعتداء الخطير على النائب أيمن عودة في مدينة نس تسيونا، أمس السبت، للحكومة الإسرائيلية، وائتلافها الحاكم، وأحزاب المعارضة والقوى السياسية، التي شاركت في الفترة الأخيرة، بالذات، في حملة التحريض المنفلتة على النائب عودة، خلال المداولات بطلب عزله من الكنيست، بسبب تصريحاته ضد الحرب على شعبنا الفلسطيني".

وقالت المتابعة، إن "هذه القطعان العنصرية، التي انفلتت أمس السبت، على النائب عودة، حينما كان في اتجاه إلقاء خطاب في مظاهرة ضد الحرب، في نس تسيونا، وأيضا خلال إلقائه خطابه، شعرت بأن أياديها طليقة، مدفوعة من حملة التحريض السلطوية الواسعة، وأيضا من أداء عناصر الشرطة، التي وقفت مكتوفة الأيدي، أو أنها تحركت بتثاقل من باب رفع العتب، لكنها لم تفعل شيئا لوقف العدوان، الذي فلت منه النائب عودة بأعجوبة".

وأضافت أن "هذا الانفلات الفاشي بحماية الشرطة، ينذر بأخطار جسيمة وملموسة على أبناء شعبنا في الداخل، وبالأخص انتشار هذه العصابات الفاشية في جميع أنحاء البلاد، والتي تحمل سلاح شرطة بن غفير".

وأكدت المتابعة على تضامنها مع النائب عودة، وزميله النائب عوفر كسيف، الذي طاله هو أيضا قسم من الاعتداء، ودعت الجماهير العربية إلى "مزيد من اليقظة، على ضوء الانفلات العنصري الإجرامي، ضدنا كعرب، في ميادين عدة، ومنها استمرار الاعتداءات على العمال العرب، في عدة مواقع، كما جرى في دار سينما في القدس الغربية، وأيضا على سائقين عرب في منطقة القدس".

كما أكدت المتابعة أن "هذا الانفلات لن يثنينا عن التمسك بمواقفنا ضد الفاشية وحرب الإبادة".

