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ليبرمان: نتنياهو يريد إطالة حرب غزة حتى الانتخابات

ليبرمان: نتنياهو يريد إطالة حرب غزة حتى الانتخابات

2025-07-20 05:06:38
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب على قطاع غزة حتى إجراء انتخابات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية، حيث قال إنه "من غير الممكن القضاء على حماس دون أن نعيد أولا جميع الرهائن (الأسرى بغزة) دفعة واحدة".

وأضاف: "يجب أولا إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن دفعة واحدة، وفي اللحظة التي يتم فيها تحقيق هذا الأمر يتم توجيه كل الضغط على الطرف الآخر (نتنياهو)".

ولكنه استدرك قائلا: "نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات".

ولم يوضح ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، ما إذا كان يقصد الانتخابات العامة المقررة نهاية عام 2026، أم انتخابات مبكرة يُتوقع أن تجرى نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

MENAFN20072025000205011050ID1109822849

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