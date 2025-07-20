ليبرمان: نتنياهو يريد إطالة حرب غزة حتى الانتخابات

ليبرمان: نتنياهو يريد إطالة حرب غزة حتى الانتخابات
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية، حيث قال إنه "من غير الممكن القضاء على حماس دون أن نعيد أولا جميع الرهائن (الأسرى بغزة) دفعة واحدة".
وأضاف: "يجب أولا إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن دفعة واحدة، وفي اللحظة التي يتم فيها تحقيق هذا الأمر يتم توجيه كل الضغط على الطرف الآخر (نتنياهو)".
ولكنه استدرك قائلا: "نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات".
ولم يوضح ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، ما إذا كان يقصد الانتخابات العامة المقررة نهاية عام 2026، أم انتخابات مبكرة يُتوقع أن تجرى نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
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