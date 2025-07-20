زامير يوعز بتقليص كبير في أوامر استدعاء قوات الاحتياط

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، بتقليص كبير في إصدار أوامر استدعاء قوات الاحتياط، على إثر تزايد الانتقادات في صفوف عدد كبير من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في الجبهة الداخلية ولم يمتثلوا في وحداتهم.

واستدعى الجيش الإسرائيلي مئات آلاف جنود الاحتياط في بداية الحرب. ولاحقا، تراجعت ضرورة استدعاء قوات احتياط، لكن الجيش الإسرائيلي استمر في إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط، الذين يتلقون أجراء مقابل خدمتهم في الاحتياط، وفي الوقت نفسه استمروا في العمل في أماكن عملهم، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.

وأضاف "واللا" أنه في الآونة الأخيرة تعالت انتقادات داخل الجيش وخارجه حول "السهولة غير المحتملة " في إصدار أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتنفيذ مهام في الجبهة الداخلية "بدون ضرورة".

إثر ذلك، قرر زامير تقليص عدد أوامر الاستدعاء هذه، وطالب بإجراء رقابة عليها في جميع وحدات الجيش. وفي موازاة ذلك، أوعز قائد شعبة القوى البشرية، دافيد بار كاليفا، بتقليص تجنيد قوات الاحتياط وأن يتم تجند كهذا وفق التطورات في الجبهات، وتوسيع الرقابة في الوحدات، بحيث يلزم جنود الاحتياط بتعبئة نموذج يومي حول مكان تواجدهم وما إذا كانوا يتواجدون في بيوتهم أو في قاعدة عسكرية.

وأشارت مصادر في الجيش الإسرائيلي إلى أن قرار زامير وبار كاليفا سيؤدي إلى تقليص كبير جدا في الإنفاق. وقالت المصادر إن "هذه القرارات تأتي في أعقاب ظواهر سلبية وانعدام الرقابة على عدد جنود الاحتياط الذي تحتاج إليه الوحدات المختلفة"، حسبما تقل عنهم "واللا".