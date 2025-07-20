فتح تحقيق جنائي ضد وزيرة إسرائيلية بشبهة خيانة الأمانة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب /PNN - صدقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا على فتح تحقيق جنائي ضد وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، وذلك بشبهة تلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن ميارا والنائب العام عاميت إيسمان صدّقا على فتح تحقيق جنائي ضد هذه الوزيرة، وذلك في ظل شبهات خطيرة تتعلق بتلقي رشوي والاحتيال وخيانة الأمانة في عدة قضايا.

وأشارت إلى أن التحقيق كشف عن تعيينات وهمية لمقربين من غولان، واستغلال مساعدين برلمانيين لتنفيذ مهام شخصية لا علاقة لها بالعمل الرسمي، إلى جانب استخدام أموال عامة لأغراض غير واضحة.

وتابعت هيئة البث أن الشرطة تحتفظ بتسجيل صوتي تُسمع فيه الوزيرة وهي تصف مساعدتها البرلمانية بأنها "مساعدة شخصية يمكنها إنجاز كل المهام الخاصة بي، كل شيء دون استثناء".

ولفتت الهيئة إلى أن حركة "جودة الحكم" (احتجاجية غير حكومية) هي من بادرت بالمطالبة بفتح التحقيق مع الوزيرة غولان.

يُذكر أن المحكمة المركزية الإسرائيلية تنظر في لائحة اتهام مقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشمل اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقد تقوده إلى السجن في حال أُقرت.