فتح تحقيق جنائي ضد وزيرة إسرائيلية بشبهة خيانة الأمانة

فتح تحقيق جنائي ضد وزيرة إسرائيلية بشبهة خيانة الأمانة
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن ميارا والنائب العام عاميت إيسمان صدّقا على فتح تحقيق جنائي ضد هذه الوزيرة، وذلك في ظل شبهات خطيرة تتعلق بتلقي رشوي والاحتيال وخيانة الأمانة في عدة قضايا.
وأشارت إلى أن التحقيق كشف عن تعيينات وهمية لمقربين من غولان، واستغلال مساعدين برلمانيين لتنفيذ مهام شخصية لا علاقة لها بالعمل الرسمي، إلى جانب استخدام أموال عامة لأغراض غير واضحة.
وتابعت هيئة البث أن الشرطة تحتفظ بتسجيل صوتي تُسمع فيه الوزيرة وهي تصف مساعدتها البرلمانية بأنها "مساعدة شخصية يمكنها إنجاز كل المهام الخاصة بي، كل شيء دون استثناء".
ولفتت الهيئة إلى أن حركة "جودة الحكم" (احتجاجية غير حكومية) هي من بادرت بالمطالبة بفتح التحقيق مع الوزيرة غولان.
يُذكر أن المحكمة المركزية الإسرائيلية تنظر في لائحة اتهام مقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشمل اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقد تقوده إلى السجن في حال أُقرت.
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