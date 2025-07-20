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صحة غزة: 900 شهيد و6 آلاف مصاب من المجوّعين

صحة غزة: 900 شهيد و6 آلاف مصاب من المجوّعين

2025-07-20 05:06:37
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن عدد الشهداء من ضحايا المجاعة والحصار الإسرائيلي تجاوز 900 شهيد، فيما أُصيب أكثر من 6,000 آخرين خلال محاولتهم البحث عن لقمة العيش.

وأكدت الوزارة أن 71 طفلًا استشهدوا نتيجة الجوع وسوء التغذية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، وسط استمرار الانهيار الكامل في المنظومة الصحية بسبب منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من مليوني إنسان في القطاع يواجهون الجوع في ظل وصول المجاعة إلى مستويات كارثية، فيما تواصل قوات الاحتلال عرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

وفي نداء عاجل، طالبت صحة غزة المجتمع الدولي والجهات المعنية بالتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات، مؤكدة أن العالم“صمّ آذانه” عن صرخات الأطفال الذين يموتون جوعًا أمام عدسات الكاميرات.

MENAFN20072025000205011050ID1109822846

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