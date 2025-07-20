صحة غزة: 900 شهيد و6 آلاف مصاب من المجوّعين

صحة غزة: 900 شهيد و6 آلاف مصاب من المجوّعين
وأكدت الوزارة أن 71 طفلًا استشهدوا نتيجة الجوع وسوء التغذية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، وسط استمرار الانهيار الكامل في المنظومة الصحية بسبب منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من مليوني إنسان في القطاع يواجهون الجوع في ظل وصول المجاعة إلى مستويات كارثية، فيما تواصل قوات الاحتلال عرقلة دخول المساعدات الإنسانية.
وفي نداء عاجل، طالبت صحة غزة المجتمع الدولي والجهات المعنية بالتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات، مؤكدة أن العالم“صمّ آذانه” عن صرخات الأطفال الذين يموتون جوعًا أمام عدسات الكاميرات.
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