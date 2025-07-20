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قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من الخليل وتقتحم صوريف والشيوخ
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من مدينة الخليل، وداهمت بلدتي صوريف والشيوخ شمالا.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إبراهيم أبو تركي بعد مداهمة المنطقة الجنوبية من الخليل، وتفتيش عدد من منازل المواطنين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي صوريف والشيوخ شمال الخليل، وفتشت عددا من المنازل.
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