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قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من الخليل وتقتحم صوريف والشيوخ

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من الخليل وتقتحم صوريف والشيوخ

2025-07-20 05:06:37
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من مدينة الخليل، وداهمت بلدتي صوريف والشيوخ شمالا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إبراهيم أبو تركي بعد مداهمة المنطقة الجنوبية من الخليل، وتفتيش عدد من منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي صوريف والشيوخ شمال الخليل، وفتشت عددا من المنازل.

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