هيئة الأسرى: الأسير محمد ربيع في دائرة الإهمال الطبي المتعمد

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارته الأخيرة لسجن جلبوع، بأن الأسير محمد أسامة ربيع (21 عاما) من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، يتعرض لإهمال طبي متعمد يهدف لقتله ببطء كحال الكثير من الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضافت الهيئة أن ربيع كان قد خضع لعملية جراحية قبل اعتقاله عام 2021، لإخراج أكياس هواء من الرئتين، لكن وضعه الصحي ازداد سوءا بعد تعرضه للضرب من قبل وحدات القمع في السجن، فأصبح يعاني من أوجاع شديدة في الصدر وصعوبة بالتنفس، إلى جانب معاناته من صداع دائم، وإصابته بمرض سكابيوس بمراحل متقدمة منذ أكثر من عام، وقد بدأ بالتشافي مؤخرا.

وفي ظل المعاناة الشديدة التي يتعرض لها الأسير ربيع، فقد تقدم لإدارة السجن بالعديد من الطلبات لزيارة العيادة ورؤية الطبيب، لكنه قوبل بالرفض دائما.

واعتقل الأسير ربيع بتاريخ 7/3/2024، وكان قد صدر بحقه حكما بالسجن 9 أشهر، لكنه فوجئ بتحويل ملفه للسجن الإداري بعد انهاء محكوميته، وهو حاليا في التمديد الاداري الثاني.