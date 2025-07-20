هيئة الأسرى: الأسير محمد ربيع في دائرة الإهمال الطبي المتعمد

هيئة الأسرى: الأسير محمد ربيع في دائرة الإهمال الطبي المتعمد
وأضافت الهيئة أن ربيع كان قد خضع لعملية جراحية قبل اعتقاله عام 2021، لإخراج أكياس هواء من الرئتين، لكن وضعه الصحي ازداد سوءا بعد تعرضه للضرب من قبل وحدات القمع في السجن، فأصبح يعاني من أوجاع شديدة في الصدر وصعوبة بالتنفس، إلى جانب معاناته من صداع دائم، وإصابته بمرض سكابيوس بمراحل متقدمة منذ أكثر من عام، وقد بدأ بالتشافي مؤخرا.
وفي ظل المعاناة الشديدة التي يتعرض لها الأسير ربيع، فقد تقدم لإدارة السجن بالعديد من الطلبات لزيارة العيادة ورؤية الطبيب، لكنه قوبل بالرفض دائما.
واعتقل الأسير ربيع بتاريخ 7/3/2024، وكان قد صدر بحقه حكما بالسجن 9 أشهر، لكنه فوجئ بتحويل ملفه للسجن الإداري بعد انهاء محكوميته، وهو حاليا في التمديد الاداري الثاني.
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