الرياضة النيابية تناقش خصخصة أندية دوري المحترفين لكرة القدم

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الرياضة النيابية تناقش خصخصة أندية دوري المحترفين لكرة القدم
(MENAFN- Amman Net) >تناقش لجنة الشباب والرياضة النيابية اليوم الأحد موضوع خصخصة أندية دوري المحترفين لكرة القدم.
كما تناقش التحديات والمشاكل التي تواجه الأندية الرياضية في محافظة جرش.
في المقابل تعقد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لقاء مع وزير العمل ومدير عام الضمان الاجتماعي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"بايمنتولوجي" للمدفوعات تفتتح مقراً رئيسياً في دبي لتوسيع عملياتها في المنطقة
رسوم ترامب تعود من جديد.. فهل يتراجع كعادته؟
ممثل باب الحارة ينام على الطريق ويبيع الحلوى بعد ان خسر كل شيء
17.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
الحكومة السورية تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في السويداء
بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الأمير النائم