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الرياضة النيابية تناقش خصخصة أندية دوري المحترفين لكرة القدم

الرياضة النيابية تناقش خصخصة أندية دوري المحترفين لكرة القدم

2025-07-20 05:06:29
(MENAFN- Amman Net) >تناقش لجنة الشباب والرياضة النيابية اليوم الأحد موضوع خصخصة أندية دوري المحترفين لكرة القدم.

كما تناقش التحديات والمشاكل التي تواجه الأندية الرياضية في محافظة جرش.

في المقابل تعقد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لقاء مع وزير العمل ومدير عام الضمان الاجتماعي.

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