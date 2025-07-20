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كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

2025-07-20 01:07:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الأحد، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية.


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.0 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.8 دينارًا.

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