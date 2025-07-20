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بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الأمير النائم

بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الأمير النائم

2025-07-20 01:07:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف إعلاميًا باسم "الأمير النائم"، أمس السبت، عن عمر يناهز 35 عامًا، بعد غيبوبة امتدت لـ 20 عامًا.
الأمير الراحل الوليد بن خالد، من مواليد 1990، وتعرض لحادث مروري عام 2005، عندما كان طالبًا في الكلية العسكرية، ليُصاب بنزيف داخل رأسه تسبب في غيبوبة استمرت أكثر من 20 عامًا.
وقع الحادث خلال قيادة الأمير سيارته بصحبة اثنين من أصدقائه، حيث فقد السيطرة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى إصابته بإصابات شديدة في الرأس. وقد أعلن الأطباء حينها تعرضه لموت دماغي شبه كامل، مع توقعات بوفاته خلال أيام، إلا أن حالته استمرت بشكل مفاجئ طوال السنوات التالية.
وظل طوال هذه السنوات تحت الرعاية الطبية، وشغل الرأي العام في السعودية كحالة إنسانية وحالة طبية نادرة، وتابع الجميع أي حركة تصدر منه في الغيبوبة. وفي عام 2019، انتشرت أخبار حول تحريك رأسه وذراعه الأيسر، وفق ما أعلنته أسرته، ولكن لم يستيقظ بشكل كامل.
وكانت قد انتشرت أخبار كاذبة حول استيقاظه في وقت سابق من هذا العام، لكن العائلة المالكة السعودية نفت هذه الأخبار، حتى إعلان وفاته رسميًا.
وطيلة السنوات التي تلت إصابته، حظيت أخبار "الأمير النائم" باهتمام واسع على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم العربي، نظرًا لحالته الطبية الفريدة من نوعها، وحالته الإنسانية، خاصة مع إصرار أسرته ووالده على إكمال علاجه.
وجاء خبر الوفاة وسط حالة من الحزن العميق والتفاعل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه الآلاف من المواطنين السعوديين والمتابعين الذين ارتبطوا بقصته المؤثرة طيلة سنوات الغيبوبة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

MENAFN20072025000208011052ID1109822341

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