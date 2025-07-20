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قصف مدفعي متواصل شرقي مدينة غزة

قصف مدفعي متواصل شرقي مدينة غزة

2025-07-20 01:07:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وسط تصعيد ميداني مستمر.


وأشارت المصادر إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضًا مناطق شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
ويأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط أوضاع إنسانية متفاقمة في غزة

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