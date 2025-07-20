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قصف مدفعي متواصل شرقي مدينة غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وسط تصعيد ميداني مستمر.
وأشارت المصادر إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضًا مناطق شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
ويأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط أوضاع إنسانية متفاقمة في غزة
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