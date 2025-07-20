هزة أرضية تضرب العراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة (3) درجات بحسب مقياس ريختر، ضربت محافظة دهوك، (390)شمالي العراق.



وبحسب بيان رسمي للهيئة اليوم الأحد، أن "المراصد الزلزالية سجلت فجر اليوم الأحد، هزة أرضية، بقوة (3) درجات شمالي محافظة دهوك"، مبينة أنه "تم الشعور بها من قبل الساكنين بالقرب من منطقة حدوثها، منوها الى إنه لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية للهزة الأرضية.