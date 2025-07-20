هزة أرضية تضرب العراق

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هزة أرضية تضرب العراق
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة (3) درجات بحسب مقياس ريختر، ضربت محافظة دهوك، (390)شمالي العراق.
وبحسب بيان رسمي للهيئة اليوم الأحد، أن "المراصد الزلزالية سجلت فجر اليوم الأحد، هزة أرضية، بقوة (3) درجات شمالي محافظة دهوك"، مبينة أنه "تم الشعور بها من قبل الساكنين بالقرب من منطقة حدوثها، منوها الى إنه لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية للهزة الأرضية.
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