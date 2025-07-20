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ممثل باب الحارة ينام على الطريق ويبيع الحلوى بعد ان خسر كل شيء

ممثل باب الحارة ينام على الطريق ويبيع الحلوى بعد ان خسر كل شيء

2025-07-20 01:07:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لنجم باب الحارة وهو في حالة صعبة خلال تواجده على الشارع وهو يعمل في البيع.
وفي التفاصيل، أثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة، بعد أن ظهر فيه الممثل السوري أيهم عياده، الذي شارك في مسلسل باب الحارة، وهو ينام على الطريق على طاولة يبيع عليها الحلوى، بعد أن خسر كل شيء، و لم يشارك في أي عمل تمثيلي، كما و خسر منزله بسبب الحرب فأصبحت حالته صعبة، و ناشد من خلال الشخص الذي صوره مساعدة المخرجين و المنتجين له حتى يعود إلى التمثيل من جديد.
و تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور معبرين عن حزنهم و عن استعداد العديد منهم لمساعدته بأي طريقة.

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