الوحدات يلتقي الحسين اربد في ذهاب كأس السوبر غدا

الوحدات يلتقي الحسين اربد في ذهاب كأس السوبر غدا
عمان 20 تموز (بترا)- يلتقي فريقا الوحدات والحسين اربد عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، في لقاء ذهاب كأس السوبر لكرة القدم.
وينهي الفريقان تحضيراتهما اليوم استعدادا للقاء الذهاب،الذي يتوقع ان يأتي قويا ومثيرا في افتتاح الموسم الكروي الجديد 2025- 2026.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 25 الحالي في لقاء الإياب لتحديد بطل كأس السوبر.
--(بترا)
خ خ /ا ص / س س
20/07/2025 07:40:49
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