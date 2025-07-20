الوحدات يلتقي الحسين اربد في ذهاب كأس السوبر غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تموز (بترا)- يلتقي فريقا الوحدات والحسين اربد عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، في لقاء ذهاب كأس السوبر لكرة القدم.

وينهي الفريقان تحضيراتهما اليوم استعدادا للقاء الذهاب،الذي يتوقع ان يأتي قويا ومثيرا في افتتاح الموسم الكروي الجديد 2025- 2026.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 25 الحالي في لقاء الإياب لتحديد بطل كأس السوبر.

--(بترا)

خ خ /ا ص / س س

20/07/2025 07:40:49