هزة أرضية تَضرب محافظة دهوك شمالي العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

بغداد 20 تموز (بترا) -أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة (3) درجة بحسب مقياس ريختر، ضربت محافظة دهوك، (390)شمالي العراق.

وبحسب بيان رسمي للهيئة اليوم الأحد، أن "المراصد الزلزالية سجلت فجر اليوم الأحد، هزة أرضية، بقوة (3) درجات شمالي محافظة دهوك"، مبينة أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من منطقة حدوثها، منوها الى إنه لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية للهزة الأرضية.

_ _ ( بترا)

أ ف / س س

20/07/2025 07:19:32