وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)

وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)
بسم الله الرحمن الرحيم
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم الأحد 25 محرم 1447 هجرية الموافق 20 تموز 2025 ميلادية.
20/07/2025 06:13:21
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعاته وسط ضغط من 4 قطاعات
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة
ضمان 53% قفزة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية إلى 123 مليار دولار
تربة القمر.. وقود وأكسجين
طال انتظارها.. منصة يوتيوب تطلق ميزة جديدة فما هي؟