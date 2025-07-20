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زلزال بقوة 5.6 درجة يهز شمال إيران

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز شمال إيران

2025-07-20 12:04:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب شمالي إيران.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق ثلاثة كيلومترات.

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