الصين تصدر إنذارا باللون الأصفر لهذا السبب!

الصين تصدر إنذارا باللون الأصفر لهذا السبب!
ويتحرك الإعصار، الذي تم رصده عند خط عرض 19.9 درجة شمالا وخط طول 120.2 درجة شرقا، باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز.
وذكر المركز أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة على طول المناطق الساحلية من مدينة شنتشن فى مقاطعة قوانغدونغ إلى مدينة ونتشانغ فى مقاطعة هاينان بجنوبي الصين خلال الفترة ما بعد ظهر أو مساء الأحد.
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