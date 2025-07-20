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الصين تصدر إنذارا باللون الأصفر لهذا السبب!

الصين تصدر إنذارا باللون الأصفر لهذا السبب!

2025-07-20 12:04:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ويفا"، حيث يتوقع أن يجلب الإعصار السادس لهذا العام رياحا قوية وأمطارا غزيرة على السواحل الجنوبية.

ويتحرك الإعصار، الذي تم رصده عند خط عرض 19.9 درجة شمالا وخط طول 120.2 درجة شرقا، باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز.


وذكر المركز أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة على طول المناطق الساحلية من مدينة شنتشن فى مقاطعة قوانغدونغ إلى مدينة ونتشانغ فى مقاطعة هاينان بجنوبي الصين خلال الفترة ما بعد ظهر أو مساء الأحد.

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