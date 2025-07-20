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وزارة الداخلية السورية: السويداء خالية من مقاتلي العشائر وتوقف الاشتباكات

وزارة الداخلية السورية: السويداء خالية من مقاتلي العشائر وتوقف الاشتباكات

2025-07-20 12:04:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الداخلية السورية، أن مدينة السويداء خالية من مقاتلي العشائر، وتوقفت الاشتباكات بعد انتشار قوات الأمن السورية لتطبيق وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في تصريح مقتضب: "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة".
وأكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن الدولة السورية تسير بمسار وطني حريص لاستعادة الاستقرار في محافظة السويداء بعد أشهر من التوتر والإنهاك، مشيرًا إلى أن هذا المسار يعكس التزام الدولة بوحدة البلاد والشعب.
وقال المصطفى خلال مؤتمر صحفي عقد السبت، إن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن "انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافةً لطرق رئيسة خارج المدن منعًا للاحتكاك".
وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل "افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين، وكل من يود الخروج من السويداء"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
من جهته، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، رائد الصالح، تجهيز 21 مركز إيواء في محافظة درعا، مع استمرار العمل على تجهيز حوالي 20 مركزًا آخر، وهذه المراكز عبارة عن مدارس أو صالات يتم العمل على تجهيزها بأسرع وقت ممكن، مبينًا أن ما يُقدَّم في هذه المراكز يتم بالتعاون مع الوزارات والمنظمات الأخرى.
وقال الصالح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء السبت، إن وزارة الصحة أرسلت عيادات متنقلة وأدوية، فيما قدّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى التعاون مع الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تقدم الدعم الإغاثي، الذي يشمل الخبز والطعام والشراب وحليب الأطفال.

MENAFN20072025000208011052ID1109822283

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