لقطات صادمة لشخص يعتدي على رجل اثناء صلاته بمسجد في تركيا - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قُتل رجل تركي أثناء أدائه الصلاة في أحد مساجد مدينة قيصري، بعدما تعرض للطعن من قِبل شخص يُشتبه في أنه تشاجر معه قبل أسبوع بسبب موقف سيارة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن شفيقي تانريقولو (63 عاما) تعرض للطعن أثناء أدائه صلاة العصر في مسجد سامي رمضان أوغلو الواقع في حي السلجوق في منطقة ميليك غازي، وذلك على يد المدعو ي.ش (32 عاما).

وعقب بلاغ المصلين، حضرت فرق الشرطة والإسعاف إلى المكان، حيث تبين أن تانريقولو فارق الحياة نتيجة تعرضه للطعن في عدة مواضع من جسده. وقد انهار أقاربه بالبكاء عند وصولهم إلى المسجد.

ونُقل جثمان الضحية إلى مستشفى قيصري الحكومي لتشريح الجثة بعد انتهاء التحقيقات الأولية في مكان الحادث.

أما المشتبه به ي.ش، فقد سلّم نفسه للشرطة، وتبيّن أن بينه وبين الضحية خلافا نشب قبل أسبوع بسبب موقف للسيارات.

وتداولت صفحات أخبارية مقطع فيديو قالت إنه يظهر اللحظات المروعة من الحادثة.