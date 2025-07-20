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ترامب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في آب

ترامب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في آب

2025-07-20 12:04:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون إلغاء عطلة آب المقررة للنواب.

وأشار ترامب إلى أن الهدف من الاقتراح هو أن يتسنى لمجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على المرشحين لمختلف المناصب التي رشحها الرئيس الأمريكي.

ووفقا لجدول أعمال الكونغرس، سيدخل مجلسا الشيوخ والنواب في عطلة صيفية سنوية في آب .
وحتى ذلك الحين، حدد مجلس الشيوخ جلسات استماع بشأن ترشيحات مختلفة، بما في ذلك المناصب العسكرية ووزارتا الخزانة والخارجية ووزارات أخرى.
وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "آمل أن يُلغي ثون الذي حقق العديد من الانتصارات الأشهر الستة الماضية، عطلة آب للموافقة على مرشحيّ الرائعين".

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