ترامب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في آب

ترامب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في آب
وأشار ترامب إلى أن الهدف من الاقتراح هو أن يتسنى لمجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على المرشحين لمختلف المناصب التي رشحها الرئيس الأمريكي.
ووفقا لجدول أعمال الكونغرس، سيدخل مجلسا الشيوخ والنواب في عطلة صيفية سنوية في آب .
وحتى ذلك الحين، حدد مجلس الشيوخ جلسات استماع بشأن ترشيحات مختلفة، بما في ذلك المناصب العسكرية ووزارتا الخزانة والخارجية ووزارات أخرى.
وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "آمل أن يُلغي ثون الذي حقق العديد من الانتصارات الأشهر الستة الماضية، عطلة آب للموافقة على مرشحيّ الرائعين".
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