تطورات الكتلة الهوائية الحارة القادمة إلى المملكة - تحذير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة الثلاثاء القادم، تؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويحدث ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بما يقارب 4-6 درجات مئوية

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، حفاظًا على السلامة العامة.

وبينت أن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى نحو 36 درجة مئوية في العاصمة عمّان، وبين 43 و44 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

