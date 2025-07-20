تطورات الكتلة الهوائية الحارة القادمة إلى المملكة - تحذير

تطورات الكتلة الهوائية الحارة القادمة إلى المملكة - تحذير
ويحدث ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بما يقارب 4-6 درجات مئوية
وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، حفاظًا على السلامة العامة.
وبينت أن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى نحو 36 درجة مئوية في العاصمة عمّان، وبين 43 و44 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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