الولايات المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في الكونغو الديموقراطية وتثمن الجهود القطرية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الولايات المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في الكونغو الديموقراطية وتثمن الجهود القطرية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 7 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة اليوم السبت باتفاق "إعلان المبادىء" لوقف إطلاق النار بين حكومة الكونغو وتحالف نهر الكونغو- حركة 23 مارس (إم 23) الذي وقع عليه الجانبان اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي إن واشنطن "تشيد بالأطراف لاتخاذهم هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة البحيرات العظمى".
وثمنت المتحدثة الجهود الدبلوماسية "الحاسمة" التي قادتها دولة قطر لتسهيل عملية التوصل الى هذا الاتفاق قائلة انه "كان لقيادة قطر وتفانيها في تعزيز الحوار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس دور أساسي في دعم التوصل إلى حل سلمي للصراع".
وأوضحت ان الاتفاق يرتكز على اتفاقية السلام الموقعة بين الكونغو رواندا في 27 من يونيو الماضي في العاصمة واشنطن ويكمل الجهود الأوسع نطاقا لتعزيز السلام الدائم والازدهار في المنطقة.
وقالت ان واشنطن "تشجع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان المبادئ ومواصلة المناقشات اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل".
وأكدت التزام الولايات المتحدة بدفع التقدم نحو السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يؤدي إلى استعادة سلطتها والحكم الشامل الذي يسمح لشعب المنطقة بالعودة إلى ديارهم وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا.
واليوم وقعت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس (إم23) المسلحة في الدوحة إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار يمهد لتوقيع اتفاق سلام شامل خلال الأيام المقبلة.
وينص الإعلان على وقف دائم لإطلاق النار ومنع أي محاولة جديدة للسيطرة على مواقع بالقوة على أن تبدأ المفاوضات الرسمية قبل 8 أغسطس المقبل وأن تنفذ بنوده بحلول 29 يوليو الجاري.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن التوقيع جرى بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر برعاية قطرية وحضر التوقيع الممثل الأعلى للكونغو سومبو سيتا مامبو ووزير الدولة القطري الشيخ محمد بن عبدالعزيز الخليفي ورئيس وفد حركة "إم 23" بنجامين مبونيمبا. (النهاية)
أ م م / ه س ص
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي إن واشنطن "تشيد بالأطراف لاتخاذهم هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة البحيرات العظمى".
وثمنت المتحدثة الجهود الدبلوماسية "الحاسمة" التي قادتها دولة قطر لتسهيل عملية التوصل الى هذا الاتفاق قائلة انه "كان لقيادة قطر وتفانيها في تعزيز الحوار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس دور أساسي في دعم التوصل إلى حل سلمي للصراع".
وأوضحت ان الاتفاق يرتكز على اتفاقية السلام الموقعة بين الكونغو رواندا في 27 من يونيو الماضي في العاصمة واشنطن ويكمل الجهود الأوسع نطاقا لتعزيز السلام الدائم والازدهار في المنطقة.
وقالت ان واشنطن "تشجع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان المبادئ ومواصلة المناقشات اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل".
وأكدت التزام الولايات المتحدة بدفع التقدم نحو السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يؤدي إلى استعادة سلطتها والحكم الشامل الذي يسمح لشعب المنطقة بالعودة إلى ديارهم وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا.
واليوم وقعت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس (إم23) المسلحة في الدوحة إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار يمهد لتوقيع اتفاق سلام شامل خلال الأيام المقبلة.
وينص الإعلان على وقف دائم لإطلاق النار ومنع أي محاولة جديدة للسيطرة على مواقع بالقوة على أن تبدأ المفاوضات الرسمية قبل 8 أغسطس المقبل وأن تنفذ بنوده بحلول 29 يوليو الجاري.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن التوقيع جرى بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر برعاية قطرية وحضر التوقيع الممثل الأعلى للكونغو سومبو سيتا مامبو ووزير الدولة القطري الشيخ محمد بن عبدالعزيز الخليفي ورئيس وفد حركة "إم 23" بنجامين مبونيمبا. (النهاية)
أ م م / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعاته وسط ضغط من 4 قطاعات
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية
البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة
ضمان 53% قفزة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية إلى 123 مليار دولار
تربة القمر.. وقود وأكسجين
طال انتظارها.. منصة يوتيوب تطلق ميزة جديدة فما هي؟