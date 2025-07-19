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الولايات المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في الكونغو الديموقراطية وتثمن الجهود القطرية

الولايات المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في الكونغو الديموقراطية وتثمن الجهود القطرية

2025-07-19 11:14:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 7 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة اليوم السبت باتفاق "إعلان المبادىء" لوقف إطلاق النار بين حكومة الكونغو وتحالف نهر الكونغو- حركة 23 مارس (إم 23) الذي وقع عليه الجانبان اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي إن واشنطن "تشيد بالأطراف لاتخاذهم هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة البحيرات العظمى".
وثمنت المتحدثة الجهود الدبلوماسية "الحاسمة" التي قادتها دولة قطر لتسهيل عملية التوصل الى هذا الاتفاق قائلة انه "كان لقيادة قطر وتفانيها في تعزيز الحوار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس دور أساسي في دعم التوصل إلى حل سلمي للصراع".
وأوضحت ان الاتفاق يرتكز على اتفاقية السلام الموقعة بين الكونغو رواندا في 27 من يونيو الماضي في العاصمة واشنطن ويكمل الجهود الأوسع نطاقا لتعزيز السلام الدائم والازدهار في المنطقة.
وقالت ان واشنطن "تشجع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان المبادئ ومواصلة المناقشات اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل".
وأكدت التزام الولايات المتحدة بدفع التقدم نحو السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يؤدي إلى استعادة سلطتها والحكم الشامل الذي يسمح لشعب المنطقة بالعودة إلى ديارهم وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا.
واليوم وقعت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس (إم23) المسلحة في الدوحة إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار يمهد لتوقيع اتفاق سلام شامل خلال الأيام المقبلة.
وينص الإعلان على وقف دائم لإطلاق النار ومنع أي محاولة جديدة للسيطرة على مواقع بالقوة على أن تبدأ المفاوضات الرسمية قبل 8 أغسطس المقبل وأن تنفذ بنوده بحلول 29 يوليو الجاري.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن التوقيع جرى بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر برعاية قطرية وحضر التوقيع الممثل الأعلى للكونغو سومبو سيتا مامبو ووزير الدولة القطري الشيخ محمد بن عبدالعزيز الخليفي ورئيس وفد حركة "إم 23" بنجامين مبونيمبا. (النهاية)

أ م م / ه س ص


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