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النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية يشهد تخريج الدفعة 32 من ضباط الاختصاص بكلية الشرطة

النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية يشهد تخريج الدفعة 32 من ضباط الاختصاص بكلية الشرطة

2025-07-19 11:14:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 7 (كونا) -- شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم السبت حفل تخريج الدفعة رقم 32 للطلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة البالغ عددهم 212 خريجا.
وجرت مراسم حفل التخريج على مسرح اللواء متقاعد عبد اللطيف الثويني وحضرها وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني وعدد من القيادات الأمنية.
وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف - في كلمة ألقاها - الخريجين بانضمامهم إلى صفوف المؤسسة الأمنية مشيدا بالتزامهم وانضباطهم وأعرب عن ثقته في كفاءتهم وقدرتهم على أداء المهام الأمنية بكل إخلاص واقتدار استنادا إلى التأهيل العلمي والعملي الذي تلقوه بما يسهم في دعم العمل الأمني وتحقيق أهداف الوزارة.
وأكد الشيخ فهد اليوسف أن وزارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة تولي أهمية بالغة لتأهيل العنصر البشري والارتقاء بكفاءة الكوادر الأمنية إيمانا منها بأن الأمن لا يتحقق إلا بسواعد وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات والمستجدات الأمنية باحترافية.
وهنأ الخريجين وذويهم متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية وأن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
واستهل حفل تخريج الضباط بالسلام الوطني وتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم ثم ألقى المدير العام لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية العميد علي الوهيب كلمة وجهها إلى أبنائه الخريجين وأولياء أمورهم.
وبعد ذلك جرت قراءة القرار الوزاري ثم أدى الخريجون القسم لتختتم مراسم الحفل بتسليم الشهادات للمتفوقين من الخريجين.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته استمرارها في دعم وتأهيل الكوادر الأمنية انطلاقا من استراتيجيتها الشاملة للتطوير والتحديث وبما يتماشى مع مستجدات العمل الأمني تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة. (النهاية)

ع ج ر / ه س ص


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