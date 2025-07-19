النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية يشهد تخريج الدفعة 32 من ضباط الاختصاص بكلية الشرطة

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النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية يشهد تخريج الدفعة 32 من ضباط الاختصاص بكلية الشرطة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 7 (كونا) -- شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم السبت حفل تخريج الدفعة رقم 32 للطلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة البالغ عددهم 212 خريجا.
وجرت مراسم حفل التخريج على مسرح اللواء متقاعد عبد اللطيف الثويني وحضرها وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني وعدد من القيادات الأمنية.
وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف - في كلمة ألقاها - الخريجين بانضمامهم إلى صفوف المؤسسة الأمنية مشيدا بالتزامهم وانضباطهم وأعرب عن ثقته في كفاءتهم وقدرتهم على أداء المهام الأمنية بكل إخلاص واقتدار استنادا إلى التأهيل العلمي والعملي الذي تلقوه بما يسهم في دعم العمل الأمني وتحقيق أهداف الوزارة.
وأكد الشيخ فهد اليوسف أن وزارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة تولي أهمية بالغة لتأهيل العنصر البشري والارتقاء بكفاءة الكوادر الأمنية إيمانا منها بأن الأمن لا يتحقق إلا بسواعد وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات والمستجدات الأمنية باحترافية.
وهنأ الخريجين وذويهم متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية وأن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
واستهل حفل تخريج الضباط بالسلام الوطني وتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم ثم ألقى المدير العام لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية العميد علي الوهيب كلمة وجهها إلى أبنائه الخريجين وأولياء أمورهم.
وبعد ذلك جرت قراءة القرار الوزاري ثم أدى الخريجون القسم لتختتم مراسم الحفل بتسليم الشهادات للمتفوقين من الخريجين.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته استمرارها في دعم وتأهيل الكوادر الأمنية انطلاقا من استراتيجيتها الشاملة للتطوير والتحديث وبما يتماشى مع مستجدات العمل الأمني تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة. (النهاية)
ع ج ر / ه س ص
وجرت مراسم حفل التخريج على مسرح اللواء متقاعد عبد اللطيف الثويني وحضرها وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني وعدد من القيادات الأمنية.
وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف - في كلمة ألقاها - الخريجين بانضمامهم إلى صفوف المؤسسة الأمنية مشيدا بالتزامهم وانضباطهم وأعرب عن ثقته في كفاءتهم وقدرتهم على أداء المهام الأمنية بكل إخلاص واقتدار استنادا إلى التأهيل العلمي والعملي الذي تلقوه بما يسهم في دعم العمل الأمني وتحقيق أهداف الوزارة.
وأكد الشيخ فهد اليوسف أن وزارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة تولي أهمية بالغة لتأهيل العنصر البشري والارتقاء بكفاءة الكوادر الأمنية إيمانا منها بأن الأمن لا يتحقق إلا بسواعد وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات والمستجدات الأمنية باحترافية.
وهنأ الخريجين وذويهم متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية وأن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
واستهل حفل تخريج الضباط بالسلام الوطني وتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم ثم ألقى المدير العام لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية العميد علي الوهيب كلمة وجهها إلى أبنائه الخريجين وأولياء أمورهم.
وبعد ذلك جرت قراءة القرار الوزاري ثم أدى الخريجون القسم لتختتم مراسم الحفل بتسليم الشهادات للمتفوقين من الخريجين.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته استمرارها في دعم وتأهيل الكوادر الأمنية انطلاقا من استراتيجيتها الشاملة للتطوير والتحديث وبما يتماشى مع مستجدات العمل الأمني تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة. (النهاية)
ع ج ر / ه س ص
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