زلزال بقوة 3 درجات يضرب دهوك شمال العراق..ولا خسائر

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زلزال بقوة 3 درجات يضرب دهوك شمال العراق..ولا خسائر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 19 - 7 (كونا) –- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم السبت عن حدوث هزة ارضية بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر بمحافظة دهوك شمال العراق.
وذكرت الهيئة في بيان ان الهزة وقعت في منطقة تبعد حوالي 12 كم شرق زاخو من محافظة دهوك باقليم كردستان العراق وشعر السكان القريبون من مركز الهزة ولكن من دون وقوع خسائر.
وبحسب احصائية الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي فقد بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لشهر يونيو 54 هزة أرضية بينها 12 هزة داخل العراق ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي. (النهاية)
ص ب ر / ه س ص
وذكرت الهيئة في بيان ان الهزة وقعت في منطقة تبعد حوالي 12 كم شرق زاخو من محافظة دهوك باقليم كردستان العراق وشعر السكان القريبون من مركز الهزة ولكن من دون وقوع خسائر.
وبحسب احصائية الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي فقد بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لشهر يونيو 54 هزة أرضية بينها 12 هزة داخل العراق ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي. (النهاية)
ص ب ر / ه س ص
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