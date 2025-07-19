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زلزال بقوة 3 درجات يضرب دهوك شمال العراق..ولا خسائر

زلزال بقوة 3 درجات يضرب دهوك شمال العراق..ولا خسائر

2025-07-19 11:14:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 19 - 7 (كونا) –- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم السبت عن حدوث هزة ارضية بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر بمحافظة دهوك شمال العراق.
وذكرت الهيئة في بيان ان الهزة وقعت في منطقة تبعد حوالي 12 كم شرق زاخو من محافظة دهوك باقليم كردستان العراق وشعر السكان القريبون من مركز الهزة ولكن من دون وقوع خسائر.
وبحسب احصائية الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي فقد بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لشهر يونيو 54 هزة أرضية بينها 12 هزة داخل العراق ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي. (النهاية)

ص ب ر / ه س ص


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