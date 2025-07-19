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30 مصابا في حادث دهس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

30 مصابا في حادث دهس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

2025-07-19 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 7 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمريكية في لوس أنجلوس اليوم السبت إصابة 30 شخصا على الأقل في حادث دهس وقع أمام قاعة موسيقية في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا.
وذكر مسؤول إدارة الإطفاء في المدينة آدم جيربن في تصريح صحفي أن سبعة من المصابين حالتهم حرجة موضحا أن مركبة مجهولة اصطدمت بمطعم ثم بمنصة لركن السيارات قبل أن تدهس حشدا من الناس كانوا في طابور انتظار أمام قاعة (فيرمونت هوليوود) في وقت مبكر من صباح اليوم.
وأضاف جيربن أن السلطات ألقت القبض على السائق مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد أنه كان في "حالة غير طبيعية" فيما لا توجد مؤشرات على وجود "نية إجرامية أو صلة بالإرهاب".
من جهتها قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس في بيان إن المصابين الآخرين في حالات متوسطة نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما أظهرت صور من موقع الحادث وجود سيارة رمادية اللون على الرصيف وحطاما متناثرا على الأرض إلى جانب تواجد أمني مكثف.(النهاية)

ا م م / ع س


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