30 مصابا في حادث دهس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

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30 مصابا في حادث دهس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 7 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمريكية في لوس أنجلوس اليوم السبت إصابة 30 شخصا على الأقل في حادث دهس وقع أمام قاعة موسيقية في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا.
وذكر مسؤول إدارة الإطفاء في المدينة آدم جيربن في تصريح صحفي أن سبعة من المصابين حالتهم حرجة موضحا أن مركبة مجهولة اصطدمت بمطعم ثم بمنصة لركن السيارات قبل أن تدهس حشدا من الناس كانوا في طابور انتظار أمام قاعة (فيرمونت هوليوود) في وقت مبكر من صباح اليوم.
وأضاف جيربن أن السلطات ألقت القبض على السائق مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد أنه كان في "حالة غير طبيعية" فيما لا توجد مؤشرات على وجود "نية إجرامية أو صلة بالإرهاب".
من جهتها قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس في بيان إن المصابين الآخرين في حالات متوسطة نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما أظهرت صور من موقع الحادث وجود سيارة رمادية اللون على الرصيف وحطاما متناثرا على الأرض إلى جانب تواجد أمني مكثف.(النهاية)
ا م م / ع س
وذكر مسؤول إدارة الإطفاء في المدينة آدم جيربن في تصريح صحفي أن سبعة من المصابين حالتهم حرجة موضحا أن مركبة مجهولة اصطدمت بمطعم ثم بمنصة لركن السيارات قبل أن تدهس حشدا من الناس كانوا في طابور انتظار أمام قاعة (فيرمونت هوليوود) في وقت مبكر من صباح اليوم.
وأضاف جيربن أن السلطات ألقت القبض على السائق مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد أنه كان في "حالة غير طبيعية" فيما لا توجد مؤشرات على وجود "نية إجرامية أو صلة بالإرهاب".
من جهتها قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس في بيان إن المصابين الآخرين في حالات متوسطة نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما أظهرت صور من موقع الحادث وجود سيارة رمادية اللون على الرصيف وحطاما متناثرا على الأرض إلى جانب تواجد أمني مكثف.(النهاية)
ا م م / ع س
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