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السباح الكويتي راشد الطرموم يحرز ذهبية 50 م لبطولة الأردن المفتوحة

السباح الكويتي راشد الطرموم يحرز ذهبية 50 م لبطولة الأردن المفتوحة

2025-07-19 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 19 - 7 (كونا) -- حقق سباح نادي القادسية ومنتخب الكويت لفئة العمومي راشد الطرموم اليوم السبت المركز الأول في سباق 50 متر صدرا ضمن فعاليات البطولة المفتوحة للسباحة المقامة في محافظة العقبة بجنوب الأردن.
وفاز الطرموم بالميدالية الذهبية بعد أن سجل رقما قياسيا كويتيا جديدا بزمن 21ر28ر00 لمنافسات 50 متر صدرا في اليوم الثاني من منافسات البطولة المستمرة حتى 22 من يوليو الجاري بمشاركة سباحين من الدول العربية.
وقال المدير العام للألعاب المائية في نادي القادسية الكويتي فيصل حسن أبوالحسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "السباح الطرموم قدم أداء مميزا في هذه البطولة وكسر رقما قياسيا كويتيا ليضيف انجازا جديدا لرياضة السباحة الكويتية".
وأعرب عن أمله في استمرار تحقيق المزيد الانتصارات لرفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الدولية مؤكدا الدعم وتشجيع اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تطوير اللعبة ورفع العلم الكويتي في مختلف المنصات.
وثمن أبوالحسن الجهود التي يبذلها مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي من خلال توفير الدعم اللازم اللاعبين في مختلف اللعبات الرياضية واعدا الجمهور القدساوي بتحقيق أفضل النتائج في البطولات المقبلة.
ولفت الى أن السباح راشد الطرموم كان قد حصل الأسبوع الماضي على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 50 متر صدرا ضمن بطولة سويسرا العالمية المفتوحة. (النهاية)

ع م ن / ه س ص


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