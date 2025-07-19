السباح الكويتي راشد الطرموم يحرز ذهبية 50 م لبطولة الأردن المفتوحة

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السباح الكويتي راشد الطرموم يحرز ذهبية 50 م لبطولة الأردن المفتوحة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 19 - 7 (كونا) -- حقق سباح نادي القادسية ومنتخب الكويت لفئة العمومي راشد الطرموم اليوم السبت المركز الأول في سباق 50 متر صدرا ضمن فعاليات البطولة المفتوحة للسباحة المقامة في محافظة العقبة بجنوب الأردن.
وفاز الطرموم بالميدالية الذهبية بعد أن سجل رقما قياسيا كويتيا جديدا بزمن 21ر28ر00 لمنافسات 50 متر صدرا في اليوم الثاني من منافسات البطولة المستمرة حتى 22 من يوليو الجاري بمشاركة سباحين من الدول العربية.
وقال المدير العام للألعاب المائية في نادي القادسية الكويتي فيصل حسن أبوالحسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "السباح الطرموم قدم أداء مميزا في هذه البطولة وكسر رقما قياسيا كويتيا ليضيف انجازا جديدا لرياضة السباحة الكويتية".
وأعرب عن أمله في استمرار تحقيق المزيد الانتصارات لرفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الدولية مؤكدا الدعم وتشجيع اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تطوير اللعبة ورفع العلم الكويتي في مختلف المنصات.
وثمن أبوالحسن الجهود التي يبذلها مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي من خلال توفير الدعم اللازم اللاعبين في مختلف اللعبات الرياضية واعدا الجمهور القدساوي بتحقيق أفضل النتائج في البطولات المقبلة.
ولفت الى أن السباح راشد الطرموم كان قد حصل الأسبوع الماضي على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 50 متر صدرا ضمن بطولة سويسرا العالمية المفتوحة. (النهاية)
ع م ن / ه س ص
وفاز الطرموم بالميدالية الذهبية بعد أن سجل رقما قياسيا كويتيا جديدا بزمن 21ر28ر00 لمنافسات 50 متر صدرا في اليوم الثاني من منافسات البطولة المستمرة حتى 22 من يوليو الجاري بمشاركة سباحين من الدول العربية.
وقال المدير العام للألعاب المائية في نادي القادسية الكويتي فيصل حسن أبوالحسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "السباح الطرموم قدم أداء مميزا في هذه البطولة وكسر رقما قياسيا كويتيا ليضيف انجازا جديدا لرياضة السباحة الكويتية".
وأعرب عن أمله في استمرار تحقيق المزيد الانتصارات لرفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الدولية مؤكدا الدعم وتشجيع اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تطوير اللعبة ورفع العلم الكويتي في مختلف المنصات.
وثمن أبوالحسن الجهود التي يبذلها مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي من خلال توفير الدعم اللازم اللاعبين في مختلف اللعبات الرياضية واعدا الجمهور القدساوي بتحقيق أفضل النتائج في البطولات المقبلة.
ولفت الى أن السباح راشد الطرموم كان قد حصل الأسبوع الماضي على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 50 متر صدرا ضمن بطولة سويسرا العالمية المفتوحة. (النهاية)
ع م ن / ه س ص
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