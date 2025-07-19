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الرئيس البرازيلي ينتقد القيود الامريكية على تأشيرات قضاة في بلاده ويعتبرها تعسفية

الرئيس البرازيلي ينتقد القيود الامريكية على تأشيرات قضاة في بلاده ويعتبرها تعسفية

2025-07-19 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 19 – 7 (كونا) -– اعتبر الرئيس البرازيلي لويس لولا داسيلفا اليوم السبت أن قرار الولايات المتحدة فرض حظر على تأشيرات مسؤولي بلاده المشاركين في محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو "تعسفي ولا أساس له" رافضا "التدخل الأجنبي" في القضاء البرازيلي.
وقال الرئيس البرازيلي في تغريدة على صفحته بموقع (اكس) "أنا على يقين من أن الترهيب أو التهديد من أي شخص كان لن يؤثر في أهم مهمة للسلطات والمؤسسات البرازيلية وهي الدفاع عن سيادة القانون الديمقراطي والحفاظ عليها".
واضاف "أعرب عن تضامني ودعمي لقضاة المحكمة الفيدرالية العليا الذين تأثروا بإجراء آخر تعسفي ولا أساس له من الصحة على الإطلاق من جانب حكومة الولايات المتحدة".
ورأى ان "تدخل دولة في النظام القضائي لدولة أخرى أمر غير مقبول وينتهك المبادئ الأساسية للاحترام والسيادة بين الدول".
وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت امس الجمعة فرض قيود على تأشيرات دخول قاضي المحكمة العليا البرازيلية أليشندري دي مورايس وعائلته ومسؤولين آخرين في المحكمة.
وتأتي تلك القيود الامريكية ردا على قرار المحكمة العليا إصدار مذكرات تفتيش وأوامر تقييد تستهدف بولسونارو حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تتهمه البرازيل بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 بعد خسارته امام الرئيس لولا داسيلفا. (النهاية)

ا م م / ر ج


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