الرئيس البرازيلي ينتقد القيود الامريكية على تأشيرات قضاة في بلاده ويعتبرها تعسفية

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الرئيس البرازيلي ينتقد القيود الامريكية على تأشيرات قضاة في بلاده ويعتبرها تعسفية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 19 – 7 (كونا) -– اعتبر الرئيس البرازيلي لويس لولا داسيلفا اليوم السبت أن قرار الولايات المتحدة فرض حظر على تأشيرات مسؤولي بلاده المشاركين في محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو "تعسفي ولا أساس له" رافضا "التدخل الأجنبي" في القضاء البرازيلي.
وقال الرئيس البرازيلي في تغريدة على صفحته بموقع (اكس) "أنا على يقين من أن الترهيب أو التهديد من أي شخص كان لن يؤثر في أهم مهمة للسلطات والمؤسسات البرازيلية وهي الدفاع عن سيادة القانون الديمقراطي والحفاظ عليها".
واضاف "أعرب عن تضامني ودعمي لقضاة المحكمة الفيدرالية العليا الذين تأثروا بإجراء آخر تعسفي ولا أساس له من الصحة على الإطلاق من جانب حكومة الولايات المتحدة".
ورأى ان "تدخل دولة في النظام القضائي لدولة أخرى أمر غير مقبول وينتهك المبادئ الأساسية للاحترام والسيادة بين الدول".
وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت امس الجمعة فرض قيود على تأشيرات دخول قاضي المحكمة العليا البرازيلية أليشندري دي مورايس وعائلته ومسؤولين آخرين في المحكمة.
وتأتي تلك القيود الامريكية ردا على قرار المحكمة العليا إصدار مذكرات تفتيش وأوامر تقييد تستهدف بولسونارو حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تتهمه البرازيل بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 بعد خسارته امام الرئيس لولا داسيلفا. (النهاية)
ا م م / ر ج
وقال الرئيس البرازيلي في تغريدة على صفحته بموقع (اكس) "أنا على يقين من أن الترهيب أو التهديد من أي شخص كان لن يؤثر في أهم مهمة للسلطات والمؤسسات البرازيلية وهي الدفاع عن سيادة القانون الديمقراطي والحفاظ عليها".
واضاف "أعرب عن تضامني ودعمي لقضاة المحكمة الفيدرالية العليا الذين تأثروا بإجراء آخر تعسفي ولا أساس له من الصحة على الإطلاق من جانب حكومة الولايات المتحدة".
ورأى ان "تدخل دولة في النظام القضائي لدولة أخرى أمر غير مقبول وينتهك المبادئ الأساسية للاحترام والسيادة بين الدول".
وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت امس الجمعة فرض قيود على تأشيرات دخول قاضي المحكمة العليا البرازيلية أليشندري دي مورايس وعائلته ومسؤولين آخرين في المحكمة.
وتأتي تلك القيود الامريكية ردا على قرار المحكمة العليا إصدار مذكرات تفتيش وأوامر تقييد تستهدف بولسونارو حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تتهمه البرازيل بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 بعد خسارته امام الرئيس لولا داسيلفا. (النهاية)
ا م م / ر ج
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