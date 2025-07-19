  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تركيا ترد على مزاعم استهدافها للدروز في سوريا

تركيا ترد على مزاعم استهدافها للدروز في سوريا

2025-07-19 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 19 - 7 (كونا) -- أكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم السبت أن مزاعم استهداف تركيا للدروز في سوريا "لا تعكس الحقيقة".
وأشار بيان أصدره مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى "رصد محتويات تحريضية تداولتها عدد من وسائل الإعلام بشكل ممنهج تزعم أن تركيا تستهدف المجتمع الدرزي في سوريا".
وأكد البيان أن مثل هذه المزاعم تشكل حملة تضليل واضحة تهدف إلى تشويه السياسة الخارجية التركية القائمة على الإنسانية.
وشدد على أن تركيا تنتهج سياسة خارجية حازمة ومبدئية تهدف إلى حماية السلام والاستقرار الإقليمي استنادا إلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي.
وأضاف البيان أن "تركيا التي تدعم الوحدة السياسية لسوريا وسيادتها وسلامة أراضيها في كل فرصة لا مكان في نهجها للتمييز العرقي أو الديني أو الطائفي فالأمر الأساسي هو حماية الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية".
ولفت إلى تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا وتكرارا في تصريحاته بشأن سياسة تركيا تجاه سوريا أنه يرفض رفضا قاطعا التمييز على أساس الهويات العرقية أو الطائفية.
وأوضح البيان "لم يقتصر هذا الموقف على الكلمات فحسب بل كان موجها أيضا لجميع أنشطة المساعدات الإنسانية والمبادرات الدبلوماسية التي تم تنفيذها على الأرض".
ولفت إلى أن تركيا استقبلت السوريين النازحين قسرا منذ بداية الأزمة السورية دون تمييز وقدمت المساعدات الإنسانية والدعم الاجتماعي لتشمل كافة الفئات اللاجئين إليها.
وتابع البيان "لم يتم استثناء أي مجتمع سوري وتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن طائفتهم أو هويتهم العرقية".
وبين أنه "من الواضح أن بعض الدوائر التي تروج لهذه الاتهامات الباطلة ضد تركيا تهدف إلى خلق حالة من الفوضى بين التركيبة السكانية الحساسة والجماعات الدينية في المنطقة وتدير حملة دعائية سوداء تركز على المصالح الجيوسياسية في هذا الاتجاه".
وأكد البيان على أن تركيا تواصل الوفاء بمسؤولياتها بكل عزم وإصرار تجاه إرساء السلام والاستقرار والوحدة الاجتماعية في المنطقة.
وشدد على اتخاذ موقف واضح ضد الأنشطة الانفصالية وسيناريوهات الصراع الطائفي التي تهدد الوحدة السياسية لسوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وعدم التسامح مطلقا مع مثل هذه المزاعم.
ودعا مركز مكافحة التضليل الإعلامي بدائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار المحتويات المشبوهة والمفبركة عمدا.
وأشار إلى أن المركز مستمر في إطلاع الرأي العام الوطني والدولي بشكل صحيح في ضوء الحقائق. (النهاية)

ا ع س / ه س ص


MENAFN19072025000071011013ID1109822162

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث