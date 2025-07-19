الرئيس الجزائري يجدد التزام بلاده بمواصلة دورها في تعزيز جهود الاتحاد الإفريقي لاستتباب الأمن

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الرئيس الجزائري يجدد التزام بلاده بمواصلة دورها في تعزيز جهود الاتحاد الإفريقي لاستتباب الأمن
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 19 - 7 (كونا) -- جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت التزام بلاده بمواصلة دورها في تعزيز جهود الاتحاد الافريقي لاستتباب السلم والأمن ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مؤكدا وجود توافق تام في المواقف بين الجزائر وزيمبابوي في القضايا الاقليمية الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس الجزائري مع نظيره الزيمبابوي ايمرسون منانغاغوا عقب المباحثات الثنائية التي جمعتهما والتي توجت في وقت سابق من اليوم بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل العديد من مجالات التعاون الثنائي.
وبصفته منسق الاتحاد الافريقي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف أكد الرئيس تبون "وجود توافق تام بين الجزائر وزيمبابوي لاسيما فيما يتعلق بضرورة تدعيم الحلول السلمية للنزاعات في افريقيا واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات الأجنبية".
واعتبر أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الزيمبابوي إلى بلاده "تعبير عن الإرادة السياسية المشتركة لتطوير هذه العلاقات التي تتجسد في مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات حيوية".
وأضاف أن "هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة الموقعة بين البلدين تعد خطوة ثمينة تعزز التعاون الثنائي والأطر القانونية التي ستسمح ببناء الشراكة التي نطمح إليها معا".
من جهته أكد رئيس زيمبابوي أن الجزائر بلد صديق تجمعه مع بلاده علاقات قوية ومتجذرة "في التضامن والكفاح ضد الاستعمار" مثمنا مساهمة الجزائر في نيل بلاده للاستقلال.
وكان الرئيسان قد أشرفا على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل اتفاقا بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين ومذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة الاستثمار والتنمية الزيمبابوية.
كما تم التوقيع على اتفاق في مجال التكوين المهني والتعليم التقني واتفاق آخر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى اتفاق ثنائي في قطاع السياحة ومذكرة تفاهم في مجال الأرشيف مع التوقيع على المحضر النهائي للدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائرية - الزيمبابوية.
وبدأ رئيس زيمبابوي اليوم السبت زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري. (النهاية)
م ر / ر ج
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس الجزائري مع نظيره الزيمبابوي ايمرسون منانغاغوا عقب المباحثات الثنائية التي جمعتهما والتي توجت في وقت سابق من اليوم بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل العديد من مجالات التعاون الثنائي.
وبصفته منسق الاتحاد الافريقي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف أكد الرئيس تبون "وجود توافق تام بين الجزائر وزيمبابوي لاسيما فيما يتعلق بضرورة تدعيم الحلول السلمية للنزاعات في افريقيا واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات الأجنبية".
واعتبر أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الزيمبابوي إلى بلاده "تعبير عن الإرادة السياسية المشتركة لتطوير هذه العلاقات التي تتجسد في مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات حيوية".
وأضاف أن "هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة الموقعة بين البلدين تعد خطوة ثمينة تعزز التعاون الثنائي والأطر القانونية التي ستسمح ببناء الشراكة التي نطمح إليها معا".
من جهته أكد رئيس زيمبابوي أن الجزائر بلد صديق تجمعه مع بلاده علاقات قوية ومتجذرة "في التضامن والكفاح ضد الاستعمار" مثمنا مساهمة الجزائر في نيل بلاده للاستقلال.
وكان الرئيسان قد أشرفا على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل اتفاقا بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين ومذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة الاستثمار والتنمية الزيمبابوية.
كما تم التوقيع على اتفاق في مجال التكوين المهني والتعليم التقني واتفاق آخر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى اتفاق ثنائي في قطاع السياحة ومذكرة تفاهم في مجال الأرشيف مع التوقيع على المحضر النهائي للدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائرية - الزيمبابوية.
وبدأ رئيس زيمبابوي اليوم السبت زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري. (النهاية)
م ر / ر ج
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