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الرئيس الجزائري يجدد التزام بلاده بمواصلة دورها في تعزيز جهود الاتحاد الإفريقي لاستتباب الأمن

الرئيس الجزائري يجدد التزام بلاده بمواصلة دورها في تعزيز جهود الاتحاد الإفريقي لاستتباب الأمن

2025-07-19 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 19 - 7 (كونا) -- جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت التزام بلاده بمواصلة دورها في تعزيز جهود الاتحاد الافريقي لاستتباب السلم والأمن ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مؤكدا وجود توافق تام في المواقف بين الجزائر وزيمبابوي في القضايا الاقليمية الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس الجزائري مع نظيره الزيمبابوي ايمرسون منانغاغوا عقب المباحثات الثنائية التي جمعتهما والتي توجت في وقت سابق من اليوم بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل العديد من مجالات التعاون الثنائي.
وبصفته منسق الاتحاد الافريقي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف أكد الرئيس تبون "وجود توافق تام بين الجزائر وزيمبابوي لاسيما فيما يتعلق بضرورة تدعيم الحلول السلمية للنزاعات في افريقيا واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات الأجنبية".
واعتبر أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الزيمبابوي إلى بلاده "تعبير عن الإرادة السياسية المشتركة لتطوير هذه العلاقات التي تتجسد في مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات حيوية".
وأضاف أن "هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة الموقعة بين البلدين تعد خطوة ثمينة تعزز التعاون الثنائي والأطر القانونية التي ستسمح ببناء الشراكة التي نطمح إليها معا".
من جهته أكد رئيس زيمبابوي أن الجزائر بلد صديق تجمعه مع بلاده علاقات قوية ومتجذرة "في التضامن والكفاح ضد الاستعمار" مثمنا مساهمة الجزائر في نيل بلاده للاستقلال.
وكان الرئيسان قد أشرفا على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل اتفاقا بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين ومذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة الاستثمار والتنمية الزيمبابوية.
كما تم التوقيع على اتفاق في مجال التكوين المهني والتعليم التقني واتفاق آخر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى اتفاق ثنائي في قطاع السياحة ومذكرة تفاهم في مجال الأرشيف مع التوقيع على المحضر النهائي للدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائرية - الزيمبابوية.
وبدأ رئيس زيمبابوي اليوم السبت زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري. (النهاية)

م ر / ر ج


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