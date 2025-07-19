نادي سلوى الصباح يستضيف بطولة غرب آسيا لأندية السيدات للكرة الطائرة في ديسمبر

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نادي سلوى الصباح يستضيف بطولة غرب آسيا لأندية السيدات للكرة الطائرة في ديسمبر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 7 (كونا) -- أعلنت رئيس نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد الصباح اليوم السبت أن النادي سيستضيف بطولة غرب آسيا لأندية السيدات للكرة الطائرة في الفترة من 1 الى 14 ديسمبر المقبل.
وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الشيخة نعيمة مع رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة علي الكواري بمقر النادي بحضور أمين عام اتحاد غرب آسيا محمد الكواري.
من جانبها قالت الشيخة نعيمة في تصريح صحفي انها ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها نادي سلوى الصباح لبطولة قارية "وسبق ان استضفنا العديد من البطولات بمشاركة أندية خليجية وعربية وآسيوية وحتى عالمية".
واضافت ان النادي وكافة اللجان العاملة فيه على أهبة الاستعداد لتنظيم هذا الحدث القاري خاصة في ظل الخبرة التي اكتسبها اعضاء لجان النادي من خلال البطولات الخارجية التي تم استضافتها سابقا بمختلف الألعاب.
وبينت ان العمل لبطولة غرب آسيا لأندية السيدات للكرة الطائرة بدأ منذ الآن وحتى تخرج هذه النسخة بالصورة التي تليق بالحدث سواء الجانب التنظيمي او الفني.
وشكرت مجلس ادارة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد علي الكواري على ثقتهم الكبيرة بنادي سلوى الصباح واسناد مهمة تنظيم بطولة السيدات للنادي. (النهاية)
م ي م / ر ج
وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الشيخة نعيمة مع رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة علي الكواري بمقر النادي بحضور أمين عام اتحاد غرب آسيا محمد الكواري.
من جانبها قالت الشيخة نعيمة في تصريح صحفي انها ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها نادي سلوى الصباح لبطولة قارية "وسبق ان استضفنا العديد من البطولات بمشاركة أندية خليجية وعربية وآسيوية وحتى عالمية".
واضافت ان النادي وكافة اللجان العاملة فيه على أهبة الاستعداد لتنظيم هذا الحدث القاري خاصة في ظل الخبرة التي اكتسبها اعضاء لجان النادي من خلال البطولات الخارجية التي تم استضافتها سابقا بمختلف الألعاب.
وبينت ان العمل لبطولة غرب آسيا لأندية السيدات للكرة الطائرة بدأ منذ الآن وحتى تخرج هذه النسخة بالصورة التي تليق بالحدث سواء الجانب التنظيمي او الفني.
وشكرت مجلس ادارة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد علي الكواري على ثقتهم الكبيرة بنادي سلوى الصباح واسناد مهمة تنظيم بطولة السيدات للنادي. (النهاية)
م ي م / ر ج
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