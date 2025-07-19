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نادي سلوى الصباح يستضيف بطولة غرب آسيا لأندية السيدات للكرة الطائرة في ديسمبر

نادي سلوى الصباح يستضيف بطولة غرب آسيا لأندية السيدات للكرة الطائرة في ديسمبر

2025-07-19 11:14:18
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 7 (كونا) -- أعلنت رئيس نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد الصباح اليوم السبت أن النادي سيستضيف بطولة غرب آسيا لأندية السيدات للكرة الطائرة في الفترة من 1 الى 14 ديسمبر المقبل.
وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الشيخة نعيمة مع رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة علي الكواري بمقر النادي بحضور أمين عام اتحاد غرب آسيا محمد الكواري.
من جانبها قالت الشيخة نعيمة في تصريح صحفي انها ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها نادي سلوى الصباح لبطولة قارية "وسبق ان استضفنا العديد من البطولات بمشاركة أندية خليجية وعربية وآسيوية وحتى عالمية".
واضافت ان النادي وكافة اللجان العاملة فيه على أهبة الاستعداد لتنظيم هذا الحدث القاري خاصة في ظل الخبرة التي اكتسبها اعضاء لجان النادي من خلال البطولات الخارجية التي تم استضافتها سابقا بمختلف الألعاب.
وبينت ان العمل لبطولة غرب آسيا لأندية السيدات للكرة الطائرة بدأ منذ الآن وحتى تخرج هذه النسخة بالصورة التي تليق بالحدث سواء الجانب التنظيمي او الفني.
وشكرت مجلس ادارة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد علي الكواري على ثقتهم الكبيرة بنادي سلوى الصباح واسناد مهمة تنظيم بطولة السيدات للنادي. (النهاية)

م ي م / ر ج


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