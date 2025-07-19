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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

2025-07-19 11:14:18
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - مصادر فلسطينية تذكر أن 25 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب 70 آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
عمان - الرئاسة السورية تعلن إيقافا شاملا وفوريا لإطلاق النار وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به حرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية.
واشنطن - السلطات الأمريكية في لوس أنجلوس تعلن إصابة 30 شخصا على الأقل في حادث دهس وقع أمام قاعة موسيقية في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا وتوضح أن سبعة من المصابين حالتهم حرجة وأن مركبة مجهولة اصطدمت بمطعم ثم بمنصة لركن السيارات قبل أن تدهس حشدا من الناس.
الرباط - حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة (إم 23) المسلحة توقعان في العاصمة القطرية الدوحة إعلان مبادئ يمهد لتوقيع اتفاق سلام شامل خلال الأيام المقبلة. (النهاية) ر ج

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