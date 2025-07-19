موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - مصادر فلسطينية تذكر أن 25 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب 70 آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
عمان - الرئاسة السورية تعلن إيقافا شاملا وفوريا لإطلاق النار وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به حرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية.
واشنطن - السلطات الأمريكية في لوس أنجلوس تعلن إصابة 30 شخصا على الأقل في حادث دهس وقع أمام قاعة موسيقية في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا وتوضح أن سبعة من المصابين حالتهم حرجة وأن مركبة مجهولة اصطدمت بمطعم ثم بمنصة لركن السيارات قبل أن تدهس حشدا من الناس.
الرباط - حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة (إم 23) المسلحة توقعان في العاصمة القطرية الدوحة إعلان مبادئ يمهد لتوقيع اتفاق سلام شامل خلال الأيام المقبلة. (النهاية) ر ج
عمان - الرئاسة السورية تعلن إيقافا شاملا وفوريا لإطلاق النار وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به حرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية.
واشنطن - السلطات الأمريكية في لوس أنجلوس تعلن إصابة 30 شخصا على الأقل في حادث دهس وقع أمام قاعة موسيقية في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا وتوضح أن سبعة من المصابين حالتهم حرجة وأن مركبة مجهولة اصطدمت بمطعم ثم بمنصة لركن السيارات قبل أن تدهس حشدا من الناس.
الرباط - حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة (إم 23) المسلحة توقعان في العاصمة القطرية الدوحة إعلان مبادئ يمهد لتوقيع اتفاق سلام شامل خلال الأيام المقبلة. (النهاية) ر ج
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