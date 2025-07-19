"أبل" و "سامسونج" في المقدمة.. ارتفاع مبيعات الهواتف خلال الربع الثاني من 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أظهر‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬شحنات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬سجلت‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬1 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬295‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬وحدة،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬السوق‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬التعافي‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير،‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬الإحصائيات‭ ‬السوقية‭ ‬الدولية‭ ‬ IDC ،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬جاء‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بأداء‭ ‬قوي‭ ‬لشركتي‭ ‬سامسونج‭ ‬وأبل،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يعاني‭ ‬فيه‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬تقلبات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتضخم،‭ ‬وارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة،‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬العملات،‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬الإنفاق‭ ‬الاستهلاكي،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬المنخفضة‭ ‬التكلفة‭.‬

صعود‭ ‬أبل‭ ‬وانخفاض‭ ‬الفئة‭ ‬المتوسطة

وقالت‭ ‬نابيلا‭ ‬بوبال،‭ ‬المديرة‭ ‬الأولى‭ ‬للأبحاث‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬إن‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬يقلص‭ ‬عادةً‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬السعرية‭ ‬الأدنى،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هواتف‭ ‬أندرويد‭ ‬المنخفضة‭ ‬التكلفة‭ ‬كانت‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثراً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أعاق‭ ‬نمو‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أبل،‭ ‬رغم‭ ‬تصدرها‭ ‬المبيعات،‭ ‬تراجعت‭ ‬بنسبة‭ ‬1 % ‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الصينية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أداءها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬نموها‭ ‬عالمياً‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬5 % ‭.‬

سامسونج‭ ‬والشركات‭ ‬الصينية

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬جيرونيمو،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬الأجهزة،‭ ‬إن‭ ‬سامسونج‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادتها‭ ‬السوقية‭ ‬بفضل‭ ‬الأداء‭ ‬القوي‭ ‬لهواتف‭ ‬ Galaxy ‭ ‬ A 36،‭ ‬و A 56،‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مزايا‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬المتوسطة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬جذبت‭ ‬اهتمام‭ ‬المستهلكين‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬المبيعات‭ ‬داخل‭ ‬المتاجر،‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬مبيعاتها‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬9 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬بنسبة‭ ‬1 % ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬التوترات‭ ‬السياسية‭ ‬وتأثير‭ ‬الحروب‭ ‬والتعريفات‭ ‬الجمركية‭ ‬يعكس‭ ‬مؤشرات‭ ‬واعدة‭ ‬على‭ ‬تعافي‭ ‬السوق‭.‬

الشركات‭ ‬الصينية

وشهدت‭ ‬الشركات‭ ‬الصينية‭ ‬أداء‭ ‬متبايناً‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬إذ‭ ‬واصلت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شاومي‭ ‬وفيفو‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعهما‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الشركات‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭ ‬عالمياً‭.‬

وحققت‭ ‬‮«‬شاومي‮»‬‭ ‬نمواً‭ ‬طفيفاً‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬6 % ‭ ‬لتصل‭ ‬شحناتها‭ ‬إلى‭ ‬42‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬وحدة،‭ ‬بينما‭ ‬سجلت‭ ‬‮«‬فيفو‮»‬‭ ‬أداء‭ ‬لافتاً‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬8 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬شحنات‭ ‬بلغت‭ ‬27‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تراجعت‭ ‬السوق‭ ‬الصينية‭ ‬الداخلية،‭ ‬إذ‭ ‬فشلت‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الطلب،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬شحنات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬استقرار‭ ‬النمو‭ ‬عند‭ ‬مستويات‭ ‬محدودة،‭ ‬رغم‭ ‬نجاح‭ ‬المناسبات‭ ‬التجارية‭ ‬مثل‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬618‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استُخدم‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬لتصريف‭ ‬المخزون‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬المبيعات‭ ‬الفعلية‭.‬

يتوقع‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬سيشهد‭ ‬تقدماً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬مبيعات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬المدفوع‭ ‬بالطلب‭ ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬الفئة‭ ‬المتوسطة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المزايا‭ ‬المتطورة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬داخل‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬