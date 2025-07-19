ارتفاع مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين بنسبة 233%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

الموظفون الذين يستخدمونه يوميا أكثر رضا عن عملهم بنسبة 81%

كشف‭ ‬أحدث‭ ‬مؤشر‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سلاك‮»‬‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬موظفي‭ ‬المكاتب‭ ‬ومستويات‭ ‬رضاهم‭ ‬بخصوص‭ ‬هذا‭ ‬الاستخدام،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬الاستخدام‭ ‬اليومي‭ ‬زيادة‭ ‬ملموسة‭ ‬بلغت‭ ‬233 % ‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭. ‬كما‭ ‬بيّن‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬5 , 000‭ ‬عامل‭ ‬مكتبي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬برز‭ ‬بصفته‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬واضحة،‭ ‬حيث‭ ‬أثبت‭ ‬الموظفون‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بصورة‭ ‬يومية‭ ‬بأنهم‭ ‬أكثر‭ ‬إنتاجية‭ ‬بنحو‭ ‬64 % ‭ ‬وأكثر‭ ‬رضا‭ ‬بنحو‭ ‬81 % ‭ ‬بخصوص‭ ‬عملهم‭ ‬مقارنة‭ ‬بزملائهم‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستخدمون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وكشف‭ ‬المؤشر‭ ‬أن‭ ‬الموظفين‭ ‬يستخدمون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتطوير‭ ‬مستواهم‭ ‬وليس‭ ‬لمجرد‭ ‬أتمتة‭ ‬المهام،‭ ‬إذ‭ ‬أشار‭ ‬96 % ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬استخدموا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لأداء‭ ‬مهام‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬يتمتعون‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لأدائها‭ ‬بأنفسهم،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬الموظفون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أكثر‭ ‬ميلاً‭ ‬بنسبة‭ ‬154 % ‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬وكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬ومبتكرة‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ ‬مجرد‭ ‬أتمتة‭ ‬عملهم‭.‬

وقال‭ ‬دينيس‭ ‬دريسر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«سلاك‮»‬‭: ‬‮«‬تسهم‭ ‬الزيادة‭ ‬اللافتة‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بإعادة‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭. ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬الموظفين‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بثقة‭ ‬أكبر،‭ ‬فإن‭ ‬أمام‭ ‬الشركات‭ ‬فرصة‭ ‬واضحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والابتكار،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬ثقة‭ ‬الموظفين‭ ‬ورضاهم‭ ‬عن‭ ‬عملهم‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ببطء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفين‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمسؤولين‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬فإن‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬الاعتماد‭ ‬إذ‭ ‬أصبح‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المكتبيين‭ ‬يستخدمون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬حالياً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يستخدم‭ ‬40 % ‭ ‬منهم‭ ‬وكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أظهر‭ ‬أحدث‭ ‬مؤشر‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سلاك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تزداد‭ ‬مع‭ ‬الاستخدام،‭ ‬إذ‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬وكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بصورة‭ ‬يومية‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬ثقة‭ ‬بهذه‭ ‬التقنية‭ ‬بنحو‭ ‬الضعف‭ ‬مقارنة‭ ‬بغيرهم‭. ‬ومع‭ ‬اندماج‭ ‬الموظفين‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬فإن‭ ‬المؤسسات‭ ‬ستصبح‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬والاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬الإمكانات‭ ‬الرقمية‭ ‬لقواها‭ ‬العاملة‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬لوكاس‭ ‬بونتي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للأبحاث‭ ‬لدى‭ ‬سيلزفورس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬هي‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬وبرهان،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالموظفين‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إذ‭ ‬كلما‭ ‬استخدم‭ ‬الموظفون‭ ‬وكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أكثر‭ ‬ازدادت‭ ‬ثقتهم‭ ‬وحماسهم‭ ‬بخصوص‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وكلما‭ ‬أخذوا‭ ‬يوظفونها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬اليومي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الخوتاني،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سيلزفورس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يعكس‭ ‬النتائج‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬‮«‬سلاك‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬نشهد‭ ‬تبنيًا‭ ‬قويًا‭ ‬لوكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بين‭ ‬العاملين،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬بين‭ ‬جيل‭ ‬الألفية،‭ ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬تطورًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظفين‭ ‬وإبداعهم‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬هذا‭ ‬الحماس‭ ‬تجاه‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وأن‭ ‬تضمن‭ ‬توفر‭ ‬الحلول‭ ‬والسياسات‭ ‬المناسبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المستدام‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭.‬

بالأرقام،‭ ‬يشهد‭ ‬اعتماد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والثقة‭ ‬به‭ ‬والحماس‭ ‬تجاهه‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬إذ‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭:‬

ارتفع‭ ‬معدل‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ،‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬باستخدامه‭ ‬حالياً‭.‬

ارتفع‭ ‬معدل‭ ‬الاستخدام‭ ‬اليومي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭ ‬بنسبة‭ ‬233‭.‬ %

40 % ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬عملوا‭ ‬مع‭ ‬وكلاء‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي،‭ ‬و23 % ‭ ‬منهم‭ ‬أسندوا‭ ‬إلى‭ ‬هؤلاء‭ ‬الوكلاء‭ ‬مهاماً‭ ‬لتنفيذها‭ ‬بالنيابة‭ ‬عنهم‭.‬

يميل‭ ‬المستخدمون‭ ‬اليوميون‭ ‬لوكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬إبداء‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬والدقة‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرار،‭ ‬وذلك‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬مقارنة‭ ‬بغيرهم‭.‬

جيل‭ ‬الألفية‭ ‬هو‭ ‬مفاجأة‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬بوصفه‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الفعالية‭.‬

30 % ‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬جيل‭ ‬الألفية‭ ‬أفادوا‭ ‬بأنهم‭ ‬يفهمون‭ ‬وكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فهماً‭ ‬شاملاً،‭ ‬متقدمين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬الجيل‭ ‬‮«‬زد‮»‬‭ . (‬ % 22‭)‬

68 % ‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬جيل‭ ‬الألفية‭ ‬يستخدمون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬استراتيجية‭ ‬مثل‭ ‬صياغة‭ ‬المحتوى،‭ ‬والتلخيص،‭ ‬وتوليد‭ ‬الأفكار‭.‬

43 % ‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬يستخدمون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يومياً،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ35 % ‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا،‭ ‬و23 % ‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الإدارة‭ ‬الوسطى‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمونه‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭.‬

يسهم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظفين‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬وتولي‭ ‬أعمال‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬إبداعي‭ ‬واستراتيجي‭ ‬أكثر‭.‬

بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬غير‭ ‬المستخدمين،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشير‭ ‬المستخدمون‭ ‬اليوميون‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬‮«‬جيدة‭ ‬جداً‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭:‬

* ‭ ‬الإنتاجية‭ .(‬ % 64‭) ‬

* ‭ ‬التركيز‭ .(‬ % 58‭)‬

* ‭ ‬الرضا‭ ‬الوظيفي‭ (‬ % 81‭).‬

أبرز‭ ‬ثلاث‭ ‬طرق‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭/‬وكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظفين‭:‬

* ‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬لإجراء‭ ‬أبحاث‭ ‬مطولة‭.‬

* ‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ /‬التواصل‭.‬

* ‭ ‬دعم‭ ‬جلسات‭ ‬العصف‭ ‬الذهني‭ ‬لتجاوز‭ ‬العوائق‭ ‬الإبداعية‭.‬

96 % ‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قاموا‭ ‬باستخدام‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لديهم‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لأدائها‭ ‬وحدهم‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬

* ‭ ‬ % 72‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬وكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أو‭ ‬أتمتة‭ ‬العصف‭ ‬الذهني‭.‬

* ‭ ‬ % 80‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬وكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاقات‭.‬

*% ‭ ‬82‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬وكلاء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬العروض‭ ‬التعريفية‭.‬

يعزّز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭ ‬ولا‭ ‬يستبدله‭.‬

تزيد‭ ‬احتمالية‭ ‬شعور‭ ‬المستخدمين‭ ‬اليوميين‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالارتباط‭ ‬بزملائهم‭ ‬بنسبة‭ ‬246 % ،‭ ‬وإمكانية‭ ‬أن‭ ‬يشيروا‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬للشعور‭ ‬بالانتماء‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬بنسبة‭ ‬62‭.‬ %

واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أفراد‭ (‬34 % ‭) ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬‮«‬زد‮»‬‭ ‬يقول‭ ‬بأن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬جعله‭ ‬يشعر‭ ‬بارتباط‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

50 % ‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الجيل‭ ‬‮«‬زد‮»‬‭ ‬ – الجيل‭ ‬الرقمي – ‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬وتيرة‭ ‬طرحهم‭ ‬للأسئلة‭ ‬أو‭ ‬تواصلهم‭ ‬مع‭ ‬زملائهم‭.‬

* ‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬يقول‭ ‬29 % ‭ ‬منهم‭ ‬بأن‭ ‬تفاعلهم‭ ‬قد‭ ‬ازداد‭ ‬فعلياً‭ ‬بفضل‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬حديثها‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الموظفين‭ ‬حول‭ ‬الموضوع،‭ ‬قالت‭ ‬هالي‭ ‬غولت،‭ ‬تنفيذي‭ ‬حسابات‭ ‬أول‭ ‬لدى‭ ‬سيلزفورس‭: ‬‮«‬يساعدني‭ (‬إيجنت‭ ‬فورس‭) ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بذكاء‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر،‭ ‬إذ‭ ‬أنني‭ ‬أستخدمه‭ ‬للتفكير‭ ‬بصورة‭ ‬استراتيجية‭ ‬أكثر،‭ ‬والتواصل‭ ‬بوضوح‭ ‬أكبر،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬تفاعل‭ ‬مع‭ ‬العميل‭ ‬بثقة‭ ‬أكبر‭. ‬إنه‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬طريقة‭ ‬عملي‭ ‬وكيفية‭ ‬إتمامي‭ ‬للمهام‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء‮»‬‭.‬