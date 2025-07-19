مناقصة لزراعة غابات المانغروف الساحلية
كتبت: نوال عباس
طرحت شركة بابكو للتكرير في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لإعداد برنامج لزراعة ورصد أشجار المانغروف لبرنامج تحديث بابكو مدته 5 سنوات، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 20 يوليو على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
شركة بابكو للتكرير تطرح مناقصة لدعوة المقاولين المؤهلين لمبادرتها لاستعادة غابات المانغروف الساحلية، وتم إطلاق المشروع في عام 2021 للتخفيف من الآثار البيئية لإزالة الأشجار خلال برنامج تحديث بابكو، وقد تم زراعة أكثر من 900 شتلة مانغروف في رأس سند وخليج عراد مع حوالي 600 شتلة تنمو بنجاح حاليًا، ويتطلب العقد إجراء تقييمات سنوية شاملة تشمل اختبار التربة والمياه ومراقبة المد والجزر وإعداد الموقع، يتبعها زراعات جديدة، وصيانة شهرية روتينية، وتقديم تقارير مفصلة.
كما طرحت بلدية المنطقة الجنوبية مناقصة لتشغيل وصيانة المزروعات وأنظمة الري في حديقة الشيخ خليفة الكبرى، مدة 40 شهرا، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 20 يوليو على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتعلن بلدية المنطقة الجنوبية طرح مناقصة عامة لتشغيل وصيانة حديقة الشيخ خليفة الكبرى، إذ تشمل هذه المناقصة إزالة الأعشاب الضارة والتشذيب وزراعة الأشجار والعناية بها والتنظيف والري وغيرها، وتشمل صيانة وتعديل هذه الحديقة.
كما طرحت حلبة البحرين الدولية مناقصة لتوفير حافلات نقل الركاب لسباقات الفورمولا واحد وفريق المارشال، مدة 3 سنوات، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 20 يوليو على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وترغب حلبة البحرين الدولية ( BIC ) تعيين مقاول بسعر تنافسي شامل لتوفير خدمات النقل بالحافلات لنقل الجماهير خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج بالإضافة إلى نقل فريق المارشال، وذلك مدة ثلاثة أعوام من 2026 إلى 2028، وسيتم التعيين من خلال عملية مناقصة.
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