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مناقصة لزراعة غابات المانغروف الساحلية

مناقصة لزراعة غابات المانغروف الساحلية

2025-07-19 11:13:44
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

طرحت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬لزراعة‭ ‬ورصد‭ ‬أشجار‭ ‬المانغروف‭ ‬لبرنامج‭ ‬تحديث‭ ‬بابكو‭ ‬مدته‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬تطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لدعوة‭ ‬المقاولين‭ ‬المؤهلين‭ ‬لمبادرتها‭ ‬لاستعادة‭ ‬غابات‭ ‬المانغروف‭ ‬الساحلية،‭ ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬البيئية‭ ‬لإزالة‭ ‬الأشجار‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬تحديث‭ ‬بابكو،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬زراعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬شتلة‭ ‬مانغروف‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬سند‭ ‬وخليج‭ ‬عراد‭ ‬مع‭ ‬حوالي‭ ‬600‭ ‬شتلة‭ ‬تنمو‭ ‬بنجاح‭ ‬حاليًا،‭ ‬ويتطلب‭ ‬العقد‭ ‬إجراء‭ ‬تقييمات‭ ‬سنوية‭ ‬شاملة‭ ‬تشمل‭ ‬اختبار‭ ‬التربة‭ ‬والمياه‭ ‬ومراقبة‭ ‬المد‭ ‬والجزر‭ ‬وإعداد‭ ‬الموقع،‭ ‬يتبعها‭ ‬زراعات‭ ‬جديدة،‭ ‬وصيانة‭ ‬شهرية‭ ‬روتينية،‭ ‬وتقديم‭ ‬تقارير‭ ‬مفصلة‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مناقصة‭ ‬لتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬المزروعات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الري‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬الكبرى،‭ ‬مدة‭ ‬40‭ ‬شهرا،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتعلن‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬لتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬حديقة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬الكبرى،‭ ‬إذ‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬إزالة‭ ‬الأعشاب‭ ‬الضارة‭ ‬والتشذيب‭ ‬وزراعة‭ ‬الأشجار‭ ‬والعناية‭ ‬بها‭ ‬والتنظيف‭ ‬والري‭ ‬وغيرها،‭ ‬وتشمل‭ ‬صيانة‭ ‬وتعديل‭ ‬هذه‭ ‬الحديقة‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مناقصة‭ ‬لتوفير‭ ‬حافلات‭ ‬نقل‭ ‬الركاب‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬وفريق‭ ‬المارشال،‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وترغب‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ (‬ BIC ‭) ‬تعيين‭ ‬مقاول‭ ‬بسعر‭ ‬تنافسي‭ ‬شامل‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬بالحافلات‭ ‬لنقل‭ ‬الجماهير‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬فريق‭ ‬المارشال،‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬2026‭ ‬إلى‭ ‬2028،‭ ‬وسيتم‭ ‬التعيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬مناقصة‭.‬

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