  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سكال البحرين تنظم أمسية عشاء بحضور حسين السماهيجي

سكال البحرين تنظم أمسية عشاء بحضور حسين السماهيجي

2025-07-19 11:13:42
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

نظمت‭ ‬منظمة‭ ‬سكال‭ ‬الدولية‭ ‬فرع‭ ‬البحرين،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬يوليو‭ ‬2025،‭ ‬أمسية‭ ‬عشاء‭ ‬مميزة‭ ‬جمعت‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬وروّاد‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬جاشن‭ ‬بفندق‭ ‬ويندهام‭ ‬جاردن‭ ‬المنامة،‭ ‬وذلك‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬بوزيزي،‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الأمسية‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭. ‬وشهدت‭ ‬الأمسية‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬وشخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والفندقي،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬ضيف‭ ‬الشرف‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬كي‮»‬‭ ‬ومدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭. ‬

واستُهلت‭ ‬الفعالية‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬ألقاها‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬بوزيزي،‭ ‬عبّر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬منصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المهنية‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أهداف‭ ‬المنظمة‭ ‬وتخدم‭ ‬التوجه‭ ‬الوطني‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭. ‬وفي‭ ‬كلمته،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي‭: ‬‮«‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يشهد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬مدفوعة‭ ‬برؤية‭ ‬وطنية‭ ‬طموحة‭ ‬وتعاون‭ ‬وثيق‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المهنية‭ ‬والبشرية‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬سكال‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬منظمة،‭ ‬بل‭ ‬منصة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬السياحة‭ ‬العالميين‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬الصداقة‭ ‬والمهنية‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬حديثه‭ ‬بالإشادة‭ ‬بجهود‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬بأن‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬أنشط‭ ‬الفروع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بفضل‭ ‬التزام‭ ‬أعضائها‭ ‬وسعيهم‭ ‬الدائم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬المهنية‭ ‬والإنسانية‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬الشراكات‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬السياحة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬لقطاعنا‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بتنظيم‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬بوزيزي،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬فعاليات‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬شبكات‭ ‬تعاون‭ ‬مهني‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬أعضائها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬السياحية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للسياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

MENAFN19072025000055011008ID1109822130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث