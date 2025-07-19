سكال البحرين تنظم أمسية عشاء بحضور حسين السماهيجي

سكال البحرين تنظم أمسية عشاء بحضور حسين السماهيجي
نظمت منظمة سكال الدولية فرع البحرين، مساء الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، أمسية عشاء مميزة جمعت نخبة من قادة وروّاد قطاع الضيافة والسياحة، وذلك في مطعم جاشن بفندق ويندهام جاردن المنامة، وذلك برئاسة رئيس نادي سكال البحرين السيد محمد جاسم بوزيزي، الذي أشرف على تنظيم الأمسية وحرص على نجاحها. وشهدت الأمسية حضور عدد من أعضاء سكال البحرين وشخصيات بارزة من القطاع السياحي والفندقي، يتقدمهم ضيف الشرف السيد حسين السماهيجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق «ذا كي» ومدير العلاقات العامة في سكال البحرين.
واستُهلت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها السيد محمد جاسم بوزيزي، عبّر فيها عن فخره بتنظيم هذه الأمسية التي تعد منصة لتعزيز العلاقات المهنية وتبادل الأفكار والخبرات بين العاملين في القطاع السياحي، مؤكداً استمرار سكال البحرين في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تدعم أهداف المنظمة وتخدم التوجه الوطني للقطاع السياحي. وفي كلمته، قال السيد حسين السماهيجي: «قطاع الضيافة في البحرين يشهد نقلة نوعية مدفوعة برؤية وطنية طموحة وتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص». وأشار إلى أن منظمة سكال البحرين تعد نموذجاً في تعزيز العلاقات المهنية والبشرية بين العاملين في القطاع السياحي، مضيفًا: «سكال ليست مجرد منظمة، بل منصة تجمع بين قادة السياحة العالميين على أساس من الصداقة والمهنية والعمل المشترك». وختم حديثه بالإشادة بجهود سكال البحرين قائلاً: «نفتخر بأن سكال البحرين تُعد من أنشط الفروع في المنطقة، بفضل التزام أعضائها وسعيهم الدائم لتعزيز الروابط المهنية والإنسانية. نحن بحاجة إلى توسيع دائرة الشراكات وبناء جسور جديدة مع الجهات الفاعلة في السياحة حول العالم، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لقطاعنا». وتأتي هذه الأمسية، التي أقيمت بتنظيم مباشر من رئيس النادي السيد محمد جاسم بوزيزي، ضمن سلسلة فعاليات سكال البحرين الرامية إلى بناء شبكات تعاون مهني وتبادل الخبرات بين أعضائها من مختلف التخصصات السياحية، وترسيخ مكانة البحرين كمركز رائد للسياحة والضيافة في المنطقة.
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