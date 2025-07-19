سكال البحرين تنظم أمسية عشاء بحضور حسين السماهيجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

نظمت‭ ‬منظمة‭ ‬سكال‭ ‬الدولية‭ ‬فرع‭ ‬البحرين،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬يوليو‭ ‬2025،‭ ‬أمسية‭ ‬عشاء‭ ‬مميزة‭ ‬جمعت‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬وروّاد‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬جاشن‭ ‬بفندق‭ ‬ويندهام‭ ‬جاردن‭ ‬المنامة،‭ ‬وذلك‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬بوزيزي،‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الأمسية‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭. ‬وشهدت‭ ‬الأمسية‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬وشخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والفندقي،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬ضيف‭ ‬الشرف‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬كي‮»‬‭ ‬ومدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭. ‬

واستُهلت‭ ‬الفعالية‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬ألقاها‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬بوزيزي،‭ ‬عبّر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬منصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المهنية‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أهداف‭ ‬المنظمة‭ ‬وتخدم‭ ‬التوجه‭ ‬الوطني‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭. ‬وفي‭ ‬كلمته،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي‭: ‬‮«‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يشهد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬مدفوعة‭ ‬برؤية‭ ‬وطنية‭ ‬طموحة‭ ‬وتعاون‭ ‬وثيق‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المهنية‭ ‬والبشرية‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬سكال‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬منظمة،‭ ‬بل‭ ‬منصة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬السياحة‭ ‬العالميين‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬الصداقة‭ ‬والمهنية‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬حديثه‭ ‬بالإشادة‭ ‬بجهود‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬بأن‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬أنشط‭ ‬الفروع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بفضل‭ ‬التزام‭ ‬أعضائها‭ ‬وسعيهم‭ ‬الدائم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬المهنية‭ ‬والإنسانية‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬الشراكات‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬السياحة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬لقطاعنا‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بتنظيم‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬بوزيزي،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬فعاليات‭ ‬سكال‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬شبكات‭ ‬تعاون‭ ‬مهني‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬أعضائها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬السياحية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للسياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬